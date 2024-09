32 éves dél-afrikai kapus is a Jasin-díj jelöltjei között

A Dél-Afrikában született, de utánpótláskorúként az angol Tottenhamnél is pallérozódó Ronwen Williams 2010-ben, 18 évesen mutatkozott be a felnőttek között hazájában, a SuperSport Unitedben, melyet 12 éven keresztül erősített, mielőtt 2022-ben jelenlegi klubjához, a Mamelodi Sundownshoz került.

A SuperSporttal négy kupát megnyerő kapus új csapatánál is remekelt, hiszen rögtön első idényében bajnok lett, majd a 2023–2024-es kiírásban is aranyérmes lett Dél-Afrikában, de Williams igazán kiemelkedő teljesítményt az Afrikai Futball-ligában hozott, ugyanis a Mamelodi úgy nyerte meg az afrikai szuperligának tekinthető sorozatot, hogy a lejátszott hat mérkőzés közül ötön nem kapott gólt, csupán a marokkói Vidad Casablanca vette be kétszer a kapuját.

A 43-szoros dél-afrikai válogatott Williams nemcsak klubszínekben bizonyított, hiszen a nemzeti csapat vezére volt a 2023-as Afrikai Nemzetek Kupáján, melyen Dél-Afrika bronzérmes lett – a kisdöntőben tizenegyespárbajban múlták felül a Kongói Demokratikus Köztársaságot.

Ronwen Williams az első dél-afrikai labdarúgó, aki jelölt az Aranylabda-gála valamelyik kategóriájában.

A férfiak Aranylabdájáról szakújságírókból álló zsűri dönt – a legjobb kapusnak járó Jasin-díjat is ők ítélik oda. Magyarországról a Nemzeti Sport főszerkesztője, Szöllősi György szavaz a legjobbakra. A győztesek október 28-án vehetik át a trófeákat Párizsban.

A 2024-ES LABDARÚGÓ ARANYLABDA JELÖLTJEI

Kapusok

Diogo Costa (portugál, FC Porto)

Gianluigi Donnarumma (olasz, Paris Saint-Germain)

Gregor Kobel (svájci, Borussia Dortmund)

Andrij Lunyin (ukrán, Real Madrid)

Mike Maignan (francia, Milan)

Giorgi Mamardasvili (grúz, Valencia)

Emiliano Martínez (argentin, Aston Villa)

Unai Simón (spanyol, Athletic Bilbao)

Yann Sommer (svájci, Internazionale)

Ronwen Williams (dél-afrikai, Mamelodi Sundowns)