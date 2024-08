Az újonc legyőzésével tapadna az élmezőnyre a Topolya

Második győzelmét szerezheti meg a Topolyai SC a szerb élvonal 2024–2025-ös idényében, ha megveri pénteken belgrádi ellenfelét. A siker több szempontból is fontos lenne az észak-bácskai együttesnek. Egyrészt lépést tarthatna a Crvena zvezda, Partizan és Csukaricski alkotta élcsoporttal a tabellán, másrészt az OFK Beograd elleni találkozó a főpróbája az Európa-liga a jövő heti rájátszásának – a TSC ellenfele az izraeli Maccabi Tel-Aviv és a litván FK Panevezys párharcának győztese lesz.

A Topolya pénteki ellenfelét nagy visszatérőnek is nevezhetjük, hiszen az OFK Beograd 2015–2016-os idényben esett ki a szerb élvonalból, majd a következő évben a másodosztálytól is búcsúzni kényszerült. A belgrádiak hét év után, a Prva liga győzteseként tértek vissza a legjobbak társaságába, ahol az első négy mérkőzésükön hét pontot gyűjtöttek.

„Nehéz mérkőzésre számítok, mivel ellenfelünk, amelyet tapasztalt labdarúgók mellett néhány kiváló fiatal alkot, jól rajtolt a bajnokságban – mondta Dean Klafuric, a TSC vezetőedzője a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón, majd hozzátette, az újvidéki Vojvodina elleni meccs előtt a játékosokra és a szakmai stábra is igen nagy nyomás nehezedett. – Örülök neki, hogy három gólt szereztünk és megnyertük a mérkőzést, mert ennek köszönhetően nőtt az önbizalmunk. Most az edzéseken is érződik a jó hangulat, így okkal hihetünk abban, hogy napról napra jobbak leszünk, és bízom benne, hogy ez a mérkőzésen is megmutatkozik.”

A Topolya szempontjából biztató, hogy Alekszandar Csirkovics a szabadkai Szpartak ellen betegség miatt ugyan nem lépett pályára, a Vojvodina elleni mérkőzésen góllal tért vissza.

„Ugyanannyi pontunk van, mint az OFK Beogradnak, amely az első négy mérkőzésén bizonyította, hogy jól játszik – mondta Alekszandar Csirkovics. – Semmi esetre sem szabad lebecsülnünk az ellenfelünket, de ha az igazi arcunkat mutatjuk, nem maradhat el a jó eredmény.”



SZERB SZUPERLIGA

5. FORDULÓ

18.55: TSC–OFK Beograd – élőben az NSO-n!

Az élcsoport: 1. Crvena zvezda 10 pont (14–3), 2. Partizan 10 (7–0), 3. Csukaricski 10 (8–3), 4. Topolyai SC 7