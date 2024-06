Videó: Igor Stimac kiakadt, Indiában felháborodtak a búcsút okozó gól miatt

Az ázsiai világbajnoki selejtezősorozat második körének utolsó, hatodik fordulóját rendezték kedden este: az A-csoportban Indiának győzelemre volt szüksége, hogy a csoport második helyén továbbjusson a csoportot biztosan megnyerő katariak ellen. A legutóbbi vb házigazdájának vendégeként India az első félidőben vezetést szerzett, ám a második félidő második felében Katar bő tíz perc alatt fordított. A második találat viszont minden bizonnyal szabálytalan volt. Ahogy az alábbi videón látható, a szabadrúgás után a későbbi gólszerző Ahmed al-Rawi fejesét védte az indiai kapus, Sandhu Gurpreet, de közben elég valószínű, hogy kisodorta a labdát az alapvonalon túlra. Ezt végül Ali Husszein húzta vissza, és Al-Rawi közelről bepofozta, a koreai Kim Vu Szung játékvezető pedig középre mutatott és gólt ítélt.

„Igazságtalan góllal estünk ki. Egy teljesen szabálytalan góllal megfosztottak bennünket az álmunktól. Katarnak ma szerencséje volt, hogy a szabálytalan gólt megadta a játékvezető. Most már nyugodtan kijelenthetem, hogy szabálytalan volt a gól, megnéztem a visszajátszást. A labda teljes terjedelmében kint volt, mégis megadta a bíró a gólt. Ilyesminek nem lenne szabad megtörténnie a pályákon napjainkban. Persze ugyenez megtörténhetett volna a katariakkal is, akkor is azt mondanám, hogy az ilyesmi nem engedhető meg a mai labdarúgásban” – fogalmazott a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón az indiai szövetségi kapitány, Igor Stimac, aki a horvát válogatottal az 1998-as világbajnokságon bronzérmet szerzett.

ÁZSIAI VB-SELEJTEZŐ

2. KÖR, 6. (UTOLSÓ) FORDULÓ

A-CSOPORT

Katar–India 2–1

Kuvait–Afganisztán 1–0