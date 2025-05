A Premier League gólgyárosa mégsem jön a svéd válogatottal Budapestre

Alexander Isak, bár az idény során többször hátráltatta a távolléte okaként most is említett lágyéksérülés, 23 góllal a második helyen végzett az angol Premier League most zárult kiírásának góllövőlistáján a liverpooli Mohamed Szalah (29) mögött.

Jon Dahl Tomasson, a svédek szövetségi kapitánya utólag két csatárt is behívott a keretbe: Jordan Larssont a dán bajnok FC Köbenhavnból és Gustaf Nilssont a belga ezüstérmes FC Bruges-ből.

Az őszi világbajnoki selejtezők előtt két felkészülési mérkőzést játszik a svéd válogatott: a mieink elleni lesz az első (június 6., Puskás Aréna), az Algéria elleni a második (június 10., Solna).