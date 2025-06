Így teljesítettek lapunknál a magyar válogatott tagjai Azerbajdzsán ellen

TÓTH BALÁZS 0

Jó ütemű kifutással kezdte a meccset, majd nagyot védett, sajnos hiába, mert a kipattanó labdát besodorták a házigazdák, a következő lövésnél szépen, biztosan hárított. Nem sok feladata volt, érződött, hogy lehet rá számítani.

LOIC NEGO 5

Az új rendszerben a támadásokat is segítenie kell: ahogyan az 5. percben, amikor jó ütemben zárkózott fel, és pontosan ívelt Varga Barnabás fejére. Tetszetős volt, amikor veszélyes azeri beadás után mellel adta haza a labdát, az első félidőben 29 passzából 27 pontos volt, megbízhatóan teljesített. A 64. percben gólhelyzetbe került, sajnos a kapu fölé lőtt, ezt követően a kapitány lehívta a pályáról.

WILLI ORBÁN 5

Gyakran ment előre, a 25. percben talán Varga Barnabás zavarta leginkább a fejelésben, ezért sem lett gól az akció vége. Ezúttal is irányította a védelmet, fejjel nem lehetett megverni, három hosszú indítással próbálkozott, de tőle meglepő módon hat pontatlan passza is akadt. Az 56. percben is ránk ijesztett, messzire pattant tőle a labda, erősebb csapat büntetett volna ezért. A 82. percben nagyot mentett Szappanos Péter védését követően.

DÁRDAI MÁRTON 5

A 10. percben könnyen gólt fejelhetett volna, csak remélheti, hogy az apja nem látta az esetet, mert akkor hallgatnia kell néhány perc kritikát, a 20. percben látott mentéséért viszont dicsérhettük, mint ahogyan a 33. percben látott lövési kísérletét is, a 43. és a 66. percben bemutatott hosszú indítása a védjegye, többször kellene használnia ezt a fegyvert.

NAGY ZSOLT 5

Alighanem érezte, a svédek ellen csalódást okozott, emiatt is aktívan, sokat futva futballozott a mérkőzés első szakaszában, több hazai akciót is meg tudott állítani. A második gólunk előtti labdaszerzés már remek momentum volt, jó ütemben lépett ki, lecsapott a labdára, és bár rácsúsztak, nem húzta vissza a lábát, jól adott középre, főszerepe volt a gólban.

SCHÄFER ANDRÁS 5

Nem meglepő módon sokat futva, energikusan kezdett, a távoli lövése ragyogó ötlet volt, sajnos kicsit célt tévesztett. Bújócskában nem lehetett jó, mert őt mindig mindenki mindenhol megtalálja, a futballpályán viszont ez nagy erény. Ahogyan az is, hogy a szünetig 37 passzából 34 jó helyre ment, ezzel motorja volt a magyar mezőnyjátéknak. Sokat dolgozott, de nem ment neki igazán a játék.

BOLLA BENDEGÚZ 5

Kicsit visszafogottabban kezdte az összecsapást, mint a svédek ellen, mintha az új felállás neki passzolt volna a legkevésbé, nem a szélen, hanem beljebb kellett felbukkannia, ahol sokszor eltűnt a védők között. Joggal dühöngött, amikor ziccerben nem kapta meg a labdát Varga Barnabástól, jó ütemben, egyedül érkezett a kapu elé, csak a labda nem jött, így végül 38 labdaérintéssel, 93 százalékos passzpontossággal zárta a mérkőzést. Az adatok jók, de voltak olyan meccsek, amelyekre sokkal nagyobb hatást gyakorolt.

SZOBOSZLAI DOMINIK 7

Az első finom, sarokkal visszatett labdája rögtön azerihez ment, de a csapatkapitány a rá jellemző elszántsággal vette üldözőbe ellenfelét. A 14. percben végre kapura próbálta rúgni a labdát szabadrúgásból, sokkal többször kellene lőnie! És azokból a keresztlabdákból is szívesen látunk többet, mint amilyet Loic Nego fejére rajzolt ötven méterről. A 29. percben kipróbált szögletvariáció részben miatta gyatrára sikerült, de kitűnő lövéssel korrigált, amikor kilőtte a jobb alsó sarkot, a 37. percben centiméterekkel eltévesztette. A második félidőt remek szereléssel kezdte, a 72. percben ragyogóan csavart Varga Barnabás fejére, az azeriek most sem értik, mit varázsolt a labdával a 78. percben.

TÓTH ALEX 5

Tapasztalt játékosok módjára rövid, biztos passzokkal indította a mérkőzést, és ahogyan fokozatosan nőtt az önbizalma, úgy vállalt egyre több kockázatot. Jó volt, amikor az állóháborúvá váló mezőnyben bátran megindult a labdával előre, a ballábas beadását felejtsük el. Harmincöt labdaérintés, 90 százalékos passzpontosság, nem játszott rosszul, de látjuk majd őt sokkal jobbnak is.

SALLAI ROLAND 5

Aktívan, sokat cselezve kezdett, alighanem élvezte, hogy sokkal többet érhet a labdához, mint klubcsapatában, a Galatasarayban. Rendre megverte az emberét, de a tizenhatoson belül nem volt szerencséje, a svédek ellen látott pechsorozata mintha folytatódott volna. Igyekezett, jól játszott, 87 százalékos pontossággal passzolt, de a szünetben nem érezte jól magát, ezért lecserélték.

VARGA BARNABÁS 7

Olyan jól fejel, hogy amikor azt láttuk, az első beadás éppen hozzá érkezik, azelőtt gólt kiáltottunk, mielőtt hozzáért volna a labdához. Mondjuk ki: a három nélkülözhetetlen játékosunk egyike. A felé passzolt labda megtartása, pontos továbbítása is rendben volt. Nagyszerűen készítette le a labdát a második magyar gól előtt, így a fejese után egy gólpasszt is felírtunk a neve mellé. A 72. percben megint gólt kiáltottunk, rá nem jellemző módon nem volt sikeres a közeli fejese.

A CSERÉK KÖZÜL Csoboth Kevin (5) nagy lendülettel érkezett a bal oldalról a beadásra, abból kevés híján gól született, az 57. percben okosan szerzett labdát, jó hír, hogy nem tört el a lába, Szappanos Péter (7) beállhatott a kapuba, és szinte csak lábbal ért a labdába, egyszer kézzel, akkor szépen védett, a végén lábbal hárított óriásit, Osváth Attila (5) annak is örülhetett, hogy egy perc játék után nem sérült meg súlyosan, amikor ráugrott ellenfele, ezután bosszantó volt, amikor a sima passza után a labda elhagyta a pályát, Dárdai Bence (5) keresztlabdával indított, Callum Styles (–) visszatért a nemzeti csapatba, szép egyéni akció végén pontatlanul célzott. Csongvai Áron (–) egyszer lőtt kapura.