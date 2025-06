Fiatal játékosokat is tesztel Jon Dahl Tomasson a Puskás Arénában

Micsoda kilátás – a budai Várban a Hilton Szállodában töltötte a mérkőzés előtti éjszakát a svéd válogatott, és a tetőteraszról egész Budapestet be lehetett látni, a panoráma lenyűgözte az ellenfél játékosait is. A svéd nemzeti csapat a tervezettnél lényegesen később érkezett, így a hivatalos, mérkőzés előtti sajtótájékoztatót csak tíz perccel este tíz óra előtt kezdték el. A késés oka az volt, hogy az indulás előtt technikai problémák adódtak a válogatottat szállító repülőgéppel.

„Nagyszerű teszt lesz a pénteki mérkőzés – kezdte Jon Dahl Tomasson a svéd válogatott dán szövetségi kapitánya, aki korábban többek között a Milan és a Feyenoord ragyogó csatára volt. – A Nemzetek Ligájában sok helyzetünk volt, eredményes volt a támadójátékunk, ezt akarjuk a világbajnoki selejtezőn is megmutatni. Ugyanezt gyakorolnánk Budapesten is, de pontosan tudjuk, milyen ellenfél vár ránk: láttuk a magyarok Hollandia vagy Németország elleni döntetlenjét, tudjuk, hogy az utóbbi években kitűnő eredményeket ért el ellenfelünk és rengeteget fejlődött. Mi még keressük azt a játékot, amely a legjobban fekszik nekünk, így ezen a két felkészülési mérkőzésen valóban nem az eredmény a legfontosabb, inkább az útkeresés állomása a két találkozó. Az is lehet, hogy több játékos nem a megszokott posztján szerepel, de most lehet próbálkozni, és kíváncsi vagyok, a fiatalok milyen teljesítményre lesznek képesek. Azért is jó teszt nekünk ez az összecsapás, mert sokat hallottunk a Puskás Arénáról, csodálatos stadionban lépünk pályára, sok néző előtt, remek hangulatban.”

Isak Hien, az olasz Atalanta védője elmondta, emlékszik a Liverpool elleni nemzetközi kupamérkőzések miatt Szoboszlai Dominikra, akit kiemelkedő képességű futballistának tart. Ugyanakkor nem készülnek külön a magyar csapatkapitányból, szerinte mindenkire figyelniük kell péntek este.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE SVÉDORSZÁG ÉS AZERBAJDZSÁN ELLEN

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Paksi FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

Védők: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)

Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg – Németország), Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Nikitscher Tamás (Real Valladolid – Spanyolország), Osváth Attila (Paksi FC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC Győr)

Támadók: Csoboth Kevin (St. Gallen – Svájc), Gazdag Dániel (Columbus Crew – Egyesült Államok), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi

A SVÉD VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK), Robin Olsen (Aston Villa)

Védők: Samuel Dahl (Benfica), Hjalmar Ekdal (Groningen), Gabriel Gudmundsson (Lille), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Bologna), Victor Lindelöf (Manchester United), Axel Norén (Mjällby)

Középpályások: Ken Sema (Pafosz), Daniel Svensson (Borussia Dortmund), Yasin Ayari (Brighton & Hove), Alexander Bernhardsson (Holsten Kiel), Hugo Bolin (Malmö), Anthony Elanga (Nottingham Forest)

Támadók: Jesper Karlström (Udinese), Hugo Larsson (Eintracht Frankfurt), Jordan Larsson (FC Köbenhavn), Benjamin Nygren (Nordsjaelland), Anton Salétros (AIK), Besfort Zeneli (Elfsborg)

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Június 6. (péntek), 19.30: Magyarország–Svédország, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Június 10. (kedd), 18.00: Azerbajdzsán–Magyarország, Baki (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK

Szeptember 6., 20.45: Írország–Magyarország

Szeptember 9., 20.45: Magyarország–Portugália

Október 11., 18.00: Magyarország–Örményország

Október 14., 20.45: Portugália–Magyarország

November 13., 18.00: Örményország–Magyarország

November 16., 15.00: Magyarország–Írország