Gulácsi az őszi távollétéről: „Nagyobb feneket kerítettek ennek, mint kellett volna”

Gulácsi Péter a tavaly októberi Nemzetek Ligája-csoportmérkőzéseket megelőzően kérte Marco Rossi szövetségi kapitánytól, hogy 2024 utolsó négy válogatott meccsére ne hívja meg keretébe.

Az RB Leipzig bomba formában lévő kapusa a Törökország elleni osztályozó mérkőzésekre visszatért a nemzeti csapathoz.

„Szerintem itthon kicsit nagyobb feneket kerítettek annak, ami történt, mint kellett volna. Ha megnézzük a nemzetközi futballt, hogy hány játékos kap pihenőt, vagy mérkőzéseket kell kihagynia akár a klubjában, akár a válogatottban. Ha megnézzük a történetemet, és mögé nézünk a dolgoknak, egyértelműen kiderül, hogy közel 35 évesen hosszú sérülés után próbálok egészséges maradni, eközben a klubcsapatomban is meg kívánom őrizni a helyemet. Ez szimplán egy ilyen téren megszületett kérésem volt a kapitányhoz. Az a korábbi nyilatkozatom, hogy meglátjuk, mit hoz a jövő, arra vonatkozott, ha a kapitány esetleg úgy dönt, hogy többet nem hív be. Hála Istennek, újra meghívott, itt vagyok. Számomra nem volt ez komplikált történet, mint amit páran megpróbáltak ebbe belelátni. Eredendően felváltva védtünk volna Dibusz Dénessel az októberi és a novemberi mérkőzéseken” – mondta el Gulácsi.

A nemzeti csapatban legutóbb a 2024. szeptemberi, Németországban elszenvedett 5–0-s vereség során védő Gulácsi Péter a Nemzeti Sport kérdésére elmondta, előzetesen nem egyeztetett a kapitánnyal arról, hogy a törökök elleni mérkőzéseken első számú kapusként számít-e rá.

„Bármelyikünk is véd, folyamatosan támogatjuk egymást Dibusz Dénessel, ez most is így lesz” – jelentette ki.

„Nem lesz könnyű dolgunk Törökországban, tudjuk, milyen hangulat vár ránk. Persze szeretnénk ezt majd viszonozni a törököknek itthon is. Annak, hogy a válogatott 1000. mérkőzésére készülünk, a magyar futball történelme, és nem a mostani mérkőzés szempontjából van jelentősége. Bízunk benne, hogy szép emlékként marad meg ez a találkozó. Kiélezett mérkőzést várok, amelyen nüanszok dönthetnek.”

A válogatottba először behívott Tóth Alex úgy fogalmazott: „feje tetejére állt a világ” körülötte, hiszen december 1-jén még a Soroksárban játszott az NB II-ben.

„Ilyen lehetőséget kevesen kapnak. Minden magyar álma ez, hogy válogatott legyen, leírhatatlan érzés volt, amikor megtudtam, hogy Marco Rossi számít rám. Előzetesen csupa jót mondtak nekem a csapatnál uralkodó hangulatról, és ez be is igazolódott: mindenki ott segít, ahol tud.”

Gulácsi Péter és Tóth Alex a sajtótájékoztatón (Fotó: Kovács Péter)

A MAGYAR VÁLOGATOTT TÖRÖKORSZÁG ELLEN KÉSZÜLŐ KERETE

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig – Németország), Hegyi Krisztián (Debreceni VSC), Szappanos Péter (Paksi FC)

Védők: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Botka Endre (Kecskeméti TE), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Fiola Attila (Újpest FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Standard Liege – Belgium)

Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg – Németország), Kata Mihály (MTK Budapest), Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Nikitscher Tamás (Real Valladolid – Spanyolország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vécsei Bálint (Paksi FC)

Támadók: Csoboth Kevin (FC St. Gallen – Svájc), Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szabó Levente (Eintracht Braunschweig – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi

A MAGYAR VÁLOGATOTT 2025-ÖS PROGRAMJA

A/B-LIGA OSZTÁLYOZÓ

Március 20., 18.00: Törökország–Magyarország

Március 23., 18.00: Magyarország–Törökország

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Június 6., 19.30: Magyarország–Svédország

Június 10.: Azerbajdzsán–Magyarország

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK

Szeptember 6., 20.45: Írország–Magyarország

Szeptember 9., 20.45: Magyarország–Portugália/Dánia

Október 11., 18.00: Magyarország–Örményország

Október 14., 20.45: Portugália/Dánia–Magyarország

November 13., 18.00: Örményország–Magyarország

November 16., 15.00: Magyarország–Írország