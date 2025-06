Lipcsében döntöttek, Gulácsi Péter és Willi Orbán is új klubot kereshet magának – sajtóhír

A Bild az RB Leipzighez közeli forrásokból úgy értesült, hogy a klub több olyan játékosát is elengedi a nyáron, akik hosszabb ideje szolgálják a szászországiakat.

Az RB Leipzig számára nem volt sikeres az előző idény, a Bajnokok Ligája-álmokat dédelgető klub végül a nemzetközi kupaszereplésről is lemaradt, ami komoly bevételveszteséggel jár Lipcsében.

Gulácsi Péter a csapattal ellentétben remekül teljesített, bekerült a Kicker álomcsapatába is. A magyar válogatottságot nemrég lemondó kapus 71.9 százalékkal védett, és 14 meccsen is megőrizte a kapuját a góltól. Azonban ő is azok között van, akikre nem számít a következő idényben a vezetőség.

Gulácsi mellett most már csak egykori válogatott csapattársa, Willi Orbán is a létszámfelettiek közé kerül a Bild szerint, pedig ő is alapember volt a 2024–2025-ös idényben. Rajtuk kívül Yussuf Poulsen, Kevin Kampl és Lukas Klostermann is távozhat Lipcséből.

Az RB Leipzig döntésének hátterében az állhat, hogy a felsorolt öt játékos a legjobban keresők közé tartozik a csapaton belül. A Bild megemlíti, hogy a játékosokkal és azok ügynökeivel sem közölték a döntést, a tárgyalásokra a héten kerülhet sor.

Poulsen tizenkét, Klostermann tizenegy, Gulácsi és Orbán tíz, Kampl nyolc év után hagyhatja ott a lipcsei csapatot.