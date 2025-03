Botka Endre: A vb-szerepléssel lenne kerek a történetem

– Augusztusban lesz tíz éve, hogy először meghívót kapott a válogatottba. Tudta?

– Komolyan? Repül az idő – lepődött meg Botka Endre, aki 2015 augusztusában Bernd Storck szövetségi kapitány 33 tagú keretébe kapott életében először meghívást a nemzeti együttesbe. A 30 éves, 30-szoros válogatott labdarúgó jelenleg a Kecskeméti TE-ben futballozik, pénteken a Fehérvár FC elleni bajnokin (2−2) kiállították.

– Emlékszik az első napokra?

– Az időpont így fejből nem ugrott be, de az első néhány összetartásra tisztán emlékszem. Meghatározó élmények ezek a pályafutásomban, tavaly nyáron múltam harminc, akkor pedig alig voltam több húsznál… A csapat főhadiszállása már akkoriban is Telkiben volt, az elmúlt tíz évben eltöltöttem néhány éjszakát az edzőbázison. És hogy az élet időnként valóban nagy rendező: Kispesten éppen Marco Rossi volt az edzőm.

– A válogatottnál pedig olyan játékosok alkották a keretet, mint Király Gábor, a még mindig elnyűhetetlen Böde Dániel vagy éppen a már visszavonult Juhász Roland, Elek Ákos, Priskin Tamás. Nem érzi úgy kicsit, mintha az teljesen más időszaka lett volna a magyar futballnak?

– Időnként tényleg olyan érzés. Az utóbbi egy-két évben különösen sokat gondolok a régi időkre, és ha már említette a válogatottbeli csapattársakat, valamelyik nap azon agyaltam, hogy amikor a Ferencvároshoz kerültem, ott is mennyire más volt a keret. A mostani másodedző Leandro akkor még játszott, a középpályán Sigér Dávid száguldozott vagy Varga Roland, elöl pedig Davide Lanzafame vagy az említett Böde Dániel. Mondjuk, az egészen elképesztő, hogy Böde Dániel még mindig pályán van. És nem csupán ott van, vezeti is a góllövőlistát. És hogy még valakit említsek: Gera Zoltán is játszott még akkoriban, most pedig Kecskeméten a vezetőedzőm. Ebből is látszik, öregszem.

– Jól érzi magát a KTE-nél?

– Teljesen más a hangulatom. A mostani egészen más szituáció, fontos láncszeme vagyok a csapatomnak, rendszeresen játszom. Érzem magamon, hogy a formám egyre jobb.

– A közelmúltban Marco Rossi lapunknak adott interjújában elmondta, örül neki, hogy Kecskemétre igazolt, hiszen stabilan játszik, így ismét számolhat önnel a válogatottnál.

– Olvastam az interjút, jólestek a szavai. Mielőtt Kecskemétre igazoltam, kikértem a véleményét, telefonon beszéltünk, egyértelműen támogatta az átigazolásomat. Fontos volt számára, hogy újra rendszeres játéklehetőséget kapjak. A közelmúltban több mérkőzésünket is a helyszínen nézte meg, bízom benne, hogy hétfőn az én nevem is elhangzik, amikor a törökök elleni márciusi Nemzetek Ligája-osztályozóra kihirdeti a keretet.

– A nemzeti csapat évek óta három belső védős rendszerben futballozik, és Gera Zoltán irányításával a KTE is ebben a szisztémában játszik. Előnyt jelent ez önnek?

– Hátrányt biztosan nem… A Kecskeméttel is három belső védős felállásban futballozunk, ebből a szempontból még csak a fejemet sem kell majd átállítani, ha meghívnak a válogatotthoz. Bár hozzáteszem, vagyok már annyira rutinos, hogy az sem okozna gondot, ha a Kecskeméttel négyvédős rendszerben szerepelnénk. Azon az időszakon már régen túl vagyok, amikor azon kellett aggódnom, éppen milyen poszton vetnek be.

– A sérüléssel bajlódó Dibusz Dénes kiesése mekkora gond. Vele alighanem fél szavakból is megértetik egymást…

– Kapusok terén nem állunk rosszul, a szakmai stáb biztosan egyeztetett Dénessel is. Miután megsérült, beszéltem vele, rácsörögtem, hogy van. Akkor azt gondoltam, mostanra már visszatér a kapuba.

– A törökök ellen sztárok is szembe jöhetnek, két legjobbjuk egy tizenkilenc és egy húszéves srác, a Juventust erősítő Kenan Yildiz, valamint a Real Madridban játszó Arda Güler. Tőlük sem tart?

– Semmi kétség, Törökország válogatottját remek futballisták alkotják, és nem csupán az említett támadók veszélyesek. Vincenzo Montella szövetségi kapitány irányításával még inkább támadó szellemben lépnek pályára a törökök, de nem csak tehetségeik vannak, hanem kifejezetten rutinos középpályásaik és védőik is.

– Idehaza a Puskás Arénában játszott már a török csapat ellen – kétezerhúszban a Nemzetek Ligájában kettő nullára verték meg őket –, Isztambulban azonban még sohasem lépett pályára. Kell tartanunk a hangulattól?

– A török drukkerek mentalitását senkinek sem kell bemutatni, félelmetes lesz az atmoszféra, de szerintem ez nem okozhat problémát. A mi válogatottunkban is sok a rutinos futballista, megéltünk már egy-két nagy csatát.

– A törökök elleni Nemzetek Ligája-párharc után az idei legnagyobb feladat a világbajnoki selejtezőben vár önökre. Lát rá esélyt, hogy vb-n szerepeljen?

– Az álomszerű lenne! Nem azt mondom, hogy tökéletes lezárása lenne a pályafutásomnak, de miután elmúltam harminc, sőt addigra harmincegy is, meglehet, az lenne karrierem utolsó nagy dobása. Semmi kétség, világbajnoki szerepléssel lenne kerek a történetem.

– Írország és Örményország mellett Portugália vagy Dánia vár ránk a csoportban. A dánoknak jobban örülne?

– Szerintem ezen a szinten teljesen mindegy, ki lesz az ellenfelünk. Ha a dánok lesznek ott a csoportunkban, az sem a véletlen műve lesz. Portugália és Dánia is Európa élmezőnyéhez tartozik, egyik ellen sem könnyű érvényesülni. Ám ha valaki világbajnokságon akar szerepelni, annak a legnagyobb akadályokat is át kell ugrania.

Botka Endrét a télen fél évre adta kölcsön a Ferencváros a kiesés elől menekülő Kecskemétnek. A mértékadó Transfermarkt internetes oldal szerint a rutinos játékosnak 2025 júniusában lejár a szerződése az Üllői úton, a válogatott szempontjából is fontos kérdés, miként alakul a jövőre. A Ferencvárosnál igényt tartanak-e rá, újabb szerződést ajánlanak-e neki, a Kecskeméttel sikerül-e kiharcolnia az élvonalban maradást, és akkor lehet szó a folytatásról is, vagy teljesen más irányt vesz a karrierje? Fontos lesz a nyár a kecskeméti védő életében

Fotó: Getty Images Nem jó hír a magyar válogatottnak: Hakan Calhanoglu egyre jobb formában futballozik. A török válogatott csapatkapitánya vádlisérülése után február elején tért vissza a pályára, azóta az Internazionale összes mérkőzésén játszott. Betalált a Lazio elleni Olasz Kupa-negyeddöntőben (2–0), illetve a Monza ellen szombaton 3–2-re megnyert bajnokin. Utóbbin a legtöbb sajtóorgánum a mérkőzés legjobbjának választotta, nemcsak csodálatos gólja miatt, hanem a mezőnyben nyújtott kiemelkedő teljesítményéért. Természetesen a török sajtó bővebben foglalkozik vele és az egyre javuló formájával, a Sabah és a Fanatik egyaránt arról ír, hogy a nemzeti együttes motorja a lehető legjobbkor kerül egyre jobb állapotba, nagy szükség lesz rá a Magyarország elleni Nemzetek Ligája-osztályozón. A két portál viszont megemlíti, hogy az Inter kiválóságával ellentétben Arda Güler alig kap lehetőséget a Real Madridban, a Rayo Vallecano elleni vasárnapi bajnokin sem szerepelt a kezdőcsapatban. J. Á. Bizakodó törökök: jó formában Hakan Calhanoglu

NEMZETEK LIGÁJA, OSZTÁLYOZÓ

Március 20., csütörtök

1. mérkőzés

18.00: Törökország–Magyarország

2. mérkőzés

Március 23., vasárnap

18.00: Magyarország–Törökország