A két gólpasszt kiosztó Oguz Aydin a török lapok kedvence

Fanatik

Előny a visszavágóra – írta főoldalán a török sportoldal. Izgalmas mérkőzést játszott egymással a két válogatott Isztambulban, s Törökország kétgólos előnyt szerzett a vasárnapi budapesti mérkőzésre. Orkun Kökcü és Kerem Aktürkoglu a hétvégén a klubjában, a Benficában talált be, most – átmentve kitűnő formájukat – mindketten a nemzeti együttesben is gólt szereztek.

Sabah

A portál Oguz Aydint emeli ki, aki első tétmérkőzésén a nemzeti csapatban két gólpasszt adott. A Fenerbahce játékosa egyre jobb formában van, egyértelműen ő volt a mezőny legjobbja csütörtök este.

Ami negatívum, Orkun Kökcü eltiltás miatt kihagyja a visszavágót, Kaan Ayhant pedig sérülés miatt le kellett cserélni.

Sporx

A győzelemmel Guus Hiddink után Vincenzo Montella lett a második török szövetségi kapitány, aki az első öt hazai mérkőzésén veretlen maradt a válogatott élén. A szerző szerint Oguz Aydin mellett Kerem Aktürkoglu volt a hős, aki góllal és gólpasszal vette ki a részét a győzelemből, s hozzáteszi, megnyugtató előnyből várják a visszavágót.

Hürriyet

A legnagyobb példányszámú török napilap szintén Oguz Aydint és két gólpasszát emeli ki, valamint azt, hogy a vezetést megszerző Orkun Kökcü már a harmadik gólját szerezte a török válogatottban, de pályafutása során először talált be Törökországban – a 24 éves Kökcü ugyanis holland születésű, a Feyenoord neveltje, jelenleg pedig a portugál Benfica játékosa.

Fotomac

A legnagyobb példányszámú sportnapilap oldala a találkozó másnapjának reggelén önbizalomtól duzzadóan már a lehetséges A-ligás ellenfeleket veszi számba hozzátéve, azért a csütörtök este kiharcolt 3–1-es előnyt még meg kell őriznie a válogatottnak, amely remek teljesítményt nyújtva aratott fontos győzelmet a mieink ellen.

Habertürk

A lap sportrovata török sportújságírókat kérdezett a mérkőzésről, akadt, aki szerint „Montella kapitány könnyű helyzetben van”, „nagyszerű játékosokkal dolgozhat”, „a csapat megérdemli az A-ligás szereplést”, s csupán egyetlen olyan vélemény akad, amely szerint „a visszavágó azért nem lesz könnyű”.