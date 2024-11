Détári Lajos: Majdnem görögöknek tekintettük magunkat

Magyar–görög és magyar–ciprusi kapcsolatok a labdarúgásban címmel tartott csütörtökön szakmai konferenciát a Görög Intézet az Új Hidegkuti Nándor Stadionban. Felidézte görögországi emlékeit Esterházy Márton, az AEK Athén és a Panathinaikosz korábbi csatára, Boda Imre, a Vólosz és az OFI Kréta régebbi játékosa, valamint Détári Lajos, akit 1988-ban úgy igazolt át az Olympiakosz az Eintracht Frankfurttól, hogy az érte kifizetett 18 millió márkánál többet klubok addig csak Diego Maradonáért és Ruud Gullitért adtak ki.

Esterházy Márton, Boda Imre, Détári Lajos, Agárdi Bendegúz Szpírosz (Fotó: Csillag Péter)

„Nagyon szép két évet töltöttem Görögországban, azóta is szívesen járok oda nyaralni. Meglepődve láttam, hogy miután az Olympiakoszhoz szerződtem, a repülőtéren hatalmas tömeg várt, aztán Pireuszban is tízezrek fogadtak. Mondtam, várjatok, még nem is rúgtam labdába. Feleségem meg is ijedt kissé, hogy mi lesz ezentúl, nem tudunk nyugodtan kimenni az utcára? Éreztem a görögök szeretetet, ma is érzem. Kicsit úgy tekintettek rám, mintha valami földönkívüli lennék. Magyarok vagyunk, persze, de mi, kinti magyar játékosok majdnem görögöknek tekintettük magunkat, annyira jól éreztük magunkat. Átvettük a kinti életmódot, megtanultuk a nyelvet, a mai napig beszéljük” – mondta a bajnoki ezüsttel és kupaarannyal emlékezetessé tett görögországi időszakáról Détári Lajos, a 61-szeres magyar válogatott korábbi középpályás.

Érdekfeszítő előadást tartott Szakulisz Nikosz, aki Görögországban több magyar edző, így az Olympiakosznál Kemény Tibor és Bukovi Márton, a Panathinaikosznál Puskás Ferenc tolmácsa volt. A délelőtti szekcióban Agárdi Bendegúz Szpírosz intézményvezető köszöntője után Sipos Jenő, a Magyar Labdarúgó-szövetség szóvivője, Koranisz Laokratisz, az országgyűlés görög nemzetiségi szószólója és Hrisztodulu Konstantinosz, a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának elnöke mondott beszédet. Tobak Csaba, a Fradi Múzeum igazgatója a klub történetében fontos szerepet játszó Malaky fivérekről, Mihályról és Jánosról, valamint a Fradi-sast tervező képzőművész-sportemberről, Manno Miltiadeszről értekezett.

Fotó: Csillag Péter

Dénes Tamás futballtörténész, a Nemzeti Sport korábbi főszerkesztője a Görögországban és Ciprusban dolgozó magyar edzők munkásságát mutatta be az 1920-as évektől az 1960-as évekig. Szakály Sándor történészprofesszor, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatója Manno Militiadesz és Manno Leonidasz tevékenységének kultúrtörténeti hátterét mutatta be. Videós prezentáció keretében ismertette Künsztler József, a görög és a ciprusi futball építőmestere életét és pályafutását Andrulakisz Manosz sportújságíró. Labdarúgás a magyarországi görög politikai emigrációban címmel tartott előadást Agárdi Bendegúz Szpírosz, majd Joó Alfréd MTK-klubtörténész, az esemény moderátora a görög futballal kapcsolatba kerülő magyar edzők, játékosok sírjairól beszélt, mielőtt Klicasz Szpirosz Szotirisz, az Index sportújságírója vázolta a görög és ciprusi földön 1990 után aktív labdarúgók történetét.