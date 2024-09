Senki sincs hatos felett – így értékeltük a magyar válogatott teljesítményét

DIBUSZ DÉNES 0

Az első félidőben nem volt védenivalója, a hazaadásokat kellett pontosan passzolnia a védőknek, ebből egy nem sikerült az első félidőben. A szünet után is a passzjátékára volt szükség, sokáig nem koszolta össze a kesztyűjét, a 66. percben vetődött és védett kézzel először.

BOTKA ENDRE 5

A Ferencváros edzésein megbeszélhették Varga Barnabással, hogy ha a jobbhátvéd helyéről hozza ki a labdát, és rendeződik az ellenfél védelme, a védő a visszafelé mozgó csatár felé íveli a labdát, ebből többet is láttunk az első játékrészben. A védekezéssel nem volt probléma, nem tudták átjátszani, a szünet után megharcolt egy szögletért, az a harcosság jól nézett ki.

WILLI ORBÁN 6

Ötvenedik válogatott mérkőzésén megpróbált veszélyes helyről szabadrúgást kiharcolni Szoboszlai Dominiknak, a játékvezető nem „ette meg” az esést. Az első félidőben minden párharcát megnyerte, lábbal és fejjel is ő jött ki a küzdelmekből, pedig a nemzetközi porondon jól ismert Edin Dzekót kellett felügyelnie sokszor, és időnként könnyen elvette tőle a labdát.

DÁRDAI MÁRTON 6

Mélységből ezúttal is bátran indított, ő unta meg leghamarabb a biztonsági passzolgatást, a 16. percben bemutatott keresztpassza vastapsot ért, tíz perccel később nagyot mentett Edin Dzeko elől a jobbhátvéd helyén, jól érezte, hogy kereszteznie kell. Szorult helyzetben is jó döntéseket hozott. A második félidőben is bátran passzolt ötven, hatvan métereket előre.

BOLLA BENDEGÚZ 6

Járt a sárga lapos figyelmeztetés a bosnyák védőnek, amikor a szélső remek csellel megindult befelé, lendületes akció lehetett volna, és bár szabálytalanul megállították, megérezhette: vállalkozhat, megindulhat a labdával. Az első félidőben a legaktívabb magyar játékosok közé tartozott, a szünetig hat párharcból ötöt megnyert, lecserélésig bejátszotta a jobb oldalt.

NIKITSCHER TAMÁS 5

Az első percektől érződött, hogy a lelkét is hajlandó kifutni a Puskás Aréna gyepszőnyegén: robotolt, rohant, és több labdát is szerzett az első percekben, ettől önbizalmat szerezhetett. A 28. percben bemutatott szerelése mindenkit meggyőzött, az ilyenekért számít rá a szövetségi kapitány, 85 százalékos pontossággal passzolt, sokat mozgott keresztbe, igyekezett mindig passzopciót adni a társaknak.

SCHÄFER ANDRÁS 4

Nem megy neki a játék, fáradtnak, enerváltnak tűnik, mintha keresné önmagát, legjobbjától talán ő van a legmesszebb. Igaz, 93 százalékos pontossággal passzolt, de ezek inkább biztonsági átadások voltak, tőle szokatlan módon az első negyvenöt percben hatból egy párharcot nyert meg, a védőharmadban vesztett labdát. A mentalitása továbbra is remek, ment előre, harcolt, de nem futballozott jól.

NAGY ZSOLT 6

A legjobb formában lévő magyar futballista akaratosan kezdett, a 18. percben ragyogó beadása után gólt szerezhettünk volna, ahogy az általa kiharcolt szabadrúgás is esély volt. A félidő hajrájában kétszer is megcélozta a kaput, mindkét kísérletben volt energia, a másodikat bravúrral védte a bosnyák kapus. A szünet után is rengeteget mozgott, sokszor ment bátran befelé.

SALLAI ROLAND 5

Ezúttal a jobb oldalról indult, a 33. percben lőni akart, majdnem gólpassz lett belőle, de a szünetig kevesebbet volt játékban, mint megszoktuk tőle. Húsz labdaérintés, kettőből két elveszített párharc az első félidőben, ennél többet vár magától ő is. A szünet után voltak ígéretes villanásai, egy levegőben érkező erős labdát szenzációs mozdulattal tett le Varga Barnabásnak, akaratos volt.

SZOBOSZLAI DOMINIK 5

Személyes sérelemként élte meg a düsseldorfi kudarcot, javítana, nagy motivációval, de néhány pontatlan passzal kezdett, negyedóra után három szögletet adott be, mindegyik veszélyes volt. Felvillanyozza a közönséget, amikor a saját kapu felé sprintelve szereli az ellenfelet, két ilyen alkalom is volt. A 71. percben ismét szabadrúgást lőhetett, a léc mentett, centik híján nem lett bombagól.

VARGA BARNABÁS 6

Talán elfejelte a labdát a mögötte érkező Sallai Roland elől, de ő bízhat a fejében: a 24. percben nehéz helyzetből bólintott a léc alá, a kapus nagyot védett. Sokkal többet találkozott a labdával, mint Németországban, a 33. percben kiszorított helyzetből bravúrosan kapura tette a labdát, centik hiányoztak a gólhoz. Az egyik legjobb játékosa volt a válogatottnak kedd este.

A CSERÉK KÖZÜL CSOBOTH KEVIN (–) érkezett elsőként, őt követte KERKEZ MILOS (–), BALOGH BOTOND (–) és ÁDÁM MARTIN (–), utóbbi megszerezhette volna a győzelmet, talán meglepte, mennyire egyedül maradt, korábban csukott szemmel is gólt szerzett hasonló szituációkban.

NEMZETEK LIGÁJA

2. FORDULÓ

A-LIGA

3. CSOPORT

Magyarország–Bosznia-Hercegovina 0–0

Budapest, Puskás Aréna, 52 000 néző. Vezette: Guida (olasz)

Magyarország: Dibusz – Botka (Balogh B., 82.), Orbán, Dárdai M. – Bolla (Csoboth, 75.), Nikitscher, Schäfer, Nagy Zs. (Kerkez, 82.) – Szoboszlai – Sallai, Varga B. (Ádám M., 82.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Bosznia-Hercegovina: Vasilj – Gazibegovic, Bicakcic, Katic, A. L. Barisic, Dedic – Saric (Gigovic, 61.), I. Basic (Huseinbasic, 61.), Burnic (B. Tahirovic, a szünetben) – Dzeko, Demirovic (Bajraktarevic, 77.). Szövetségi kapitány: Sergej Barbarez

