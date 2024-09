„Tudom, hogy miben hibáztam” – Marco Rossi csak akkor távozna, ha elküldik

„Elég régóta vagyok már a futballban, hogy tudjam, egy hullámvasút a játék. El tudom fogadni, ha nem nyerünk, és bár én mindig győzni akarok, egy vereséggel is meg tudom kötni a békémet. De nagyon nem mindegy, hogyan veszítünk – kezdte a Molcsapat.hu-nak adott interjúját Marco Rossi.

A magyar válogatott szövetségi kapitánya a bosnyákok elleni gól nélküli döntetlenről hozzátette, azt a meccset össze sem lehet hasonlítani a Németország ellenivel: „Megtettük, amit megtehettünk a győzelemért. Nemcsak irányítottuk, domináltuk is a mérkőzést, mindenki tette a dolgát, de sajnos vannak olyan napok, amikor nem akar bemenni a labda a kapuba. Úgy diktáltuk a ritmust, ahogy terveztük, és nagyon keveset engedtünk Boszniának.”

A németek elleni 5–0-s vereséghez visszakanyarodva a saját felelősségéről is beszélt az interjúban: „Kulcskérdés az időzítés, nagyon fontos, hogy mindenre megtaláljuk a megfelelő pillanatot, én pedig rossz momentumot választottam. Talán nem is voltam elég tiszta és érthető az utasításaimban, és mivel minden az én felelősségem, természetesen vállalom a részemet a kudarcból.”

Rossi a Molcsapat.hu-nak adott korábbi interjújában már elmondta, szeretne más taktikát alkalmazni a válogatottnál, mintaként pedig akkor az Európa-liga legutóbbi győztesét, az Atalantát említette. A mostani interjúban is kitért arra, hogy a minap Németországban is hasonló elképzelésekkel küldte pályára együttesét, ám mint kiderült, ez nem vált be: „Azt az agresszív letámadást kértem a csapatomtól, amit az első 20-25 percben mutattunk, sőt Füllkrug gólja után is meccsben voltunk. De kiderült, hogy ezt a fajta nyomást nem tudjuk elég ideig fenntartani ahhoz, hogy egy Németországhoz hasonló erősségű gárdát zavarba tudjunk hozni. Vannak játékosaink, akik képesek topligás tempóban tenni a dolgukat az egész találkozón át, de sajnos ez nem mindenkire igaz” – fogalmazott a szövetségi kapitány.

A szakember ugyanakkor hozzátette, napjaink futballja már ebbe az irányba mutat: mindenki arra törekszik, hogy az ellenfél kapujához minél közelebb szerezze meg a labdát. „Nagyobb szerepet kap az egy az egy elleni játék, a játékosok agresszíven támadják a labdát, és folyamatosan nyomás alatt tartják az ellenfelüket. Ha fejlődni akarunk, nekünk is meg kell próbálnunk minél korszerűbb játékot felvenni, még ha ez kockázatos dolog is. Nem vezet előre más út, vagy egy helyben állunk, vagy megpróbálunk haladni” – mondta Rossi.

Mint mondta, továbbra is agresszívebb játékot vár majd el a csapattól – ahogy tette azt Bosznia-Hercegovina ellen is –, erről az egyről biztosan nem hajlandó lemondani a jövőben sem: „Egy ilyen vereség után, mint a düsseldorfi, valamit azonnal tenni kell. Sokkhatás ért minket, újra be kellett bizonyítanunk magunknak, hogy képesek vagyunk diktálni a ritmust, megnyerni a párharcokat és küzdeni az utolsó pillanatig. Boldog és elégedett vagyok, mert ezt a feladatot teljesítettük, ezért különösen bosszantó a pontvesztés. Az elitmezőny ellen amúgy is sokat kell védekeznünk, ellenük óvatosabban fogunk a jövőben a saját játékunkhoz nyúlni, de a legfontosabb célról nem vagyok hajlandó lemondani: agresszívebb, fizikálisabb játékot kérek a csapatomtól, és azt, hogy minél feljebb szerezzen labdát.”

Az interjú második részében a Nemzetek Ligája jelentőségéről beszélt: „Tisztában vagyunk vele, hogy ha nem előzzük meg a bosnyákokat, azzal akár elúszhat a világbajnoki rájátszás, ezért is mondom azt, hogy a zenicai meccs lesz a legfontosabb. Nagyon nehéz dolgunk lesz, ott nagyon nehéz győzni, nekünk mégis meg kell vernünk őket.”

De kitért arra is, hogy az sem mindegy, milyen az együttes koefficiense, hiszen a vb-selejtezők sorsolásán ettől függ, melyik kalapból húzzák majd a mieinket: „Láthattuk a különbséget a két legutóbbi Eb-n: amikor a negyedik kalapból húztak, Portugália, Németország és Franciaország volt az ellenfelünk. Az idei torna selejtezőjébe az első kalapból húztak minket, és Szerbia lett a legnagyobb ellenfelünk. De még nem a vb-selejtező körül járnak a gondolataim. A mostani helyzet megoldása a legfontosabb, fontos feladatok várnak ránk a Nemzetek Ligájában. A vb-selejtezőkkel még ráérünk foglalkozni, ahogy az én jövőmmel is” – fűzte hozzá Rossi.

Végezetül szót ejtett arról, hogy bár olvasott és hallott is hasonló híreket, de a távozás gondolata sosem fordult meg a fejében: „Szeretném leszögezni: nem vagyok az a fajta, aki egy nehéz helyzetben magára hagyja a csapatát. Jobbá akarom tenni a magyar válogatottat, mert egy nagyszerű utazáson vagyunk, és még nem értük el a plafont. Sok nagy siker vár még erre a csapatra, ebben biztos vagyok. Másrészt élő szerződésem van, és amíg a munkaadóm nem mondja fel, én tiszteletben kívánom tartani. Szeretném minél jobban végezni a munkámat, és az eddigi eredmények azt bizonyítják, hogy nem mutatok rossz irányt. A kapitányi poszt egy bizalmi pozíció, de a futballban nagyon gyorsan változnak a dolgok. Ezt minden edzőnek észben kell tartania!”

A szövetségi kapitány úgy fogalmazott: a távozásáról szóló pletykák egy félreértésen alapultak: „Az Eb-kiesés, főleg a módja nagyon megviselt, de amikor azt mondtam, át kell gondolnom a dolgokat, nem a kapitányi posztra céloztam. A csapatunk játékát, a korlátainkat, illetve azok áttörésének lehetőségét kellett fontolóra vennem, és ezt is tettem. Nem mentem el akkor sem, amikor Angliából kerestek, és akkor sem, amikor egy vagyont ajánlottak más országból. Szeretem ezt a feladatot, és ha azt is mondtam, hogy nem élveztem az Eb egy percét sem, még mindig azt érzem, hogy nem értünk a csúcsra” – zárta gondolatait a hatvanéves szakember.