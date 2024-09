Marco Rossi: A pofontól még ég az arcunk, de ezen túl kell lépnünk

„Úgy gondolom, hogy az egyedüli kiút csakis a győzelem lehet. Tudtuk előre, hogy ez nem lesz egyszerű, és a kiutat sem lesz könnyű megtalálni a németek elleni vereségből – kezdte Marco Rossi, aki éppen a sajtótájékoztató napján töltötte be hatvanadik életévét. – Az a találkozó egy foltként megcsúfítja az eddigi utunkat, a munkánkat, és velünk marad, mint egy rossz emlék. Aki azonban megnézi az előző évek eredményeit, az láthatja, hogy azokhoz képest kontrasztos a Németország elleni öt nullás vereség. Mert ha összességében szeretnénk mérleget vonni – bár tudom, hogy a megítélés mindig szubjektív –, és ha az ember becsületesen, intelligensen néz szembe a dolgokkal, akkor azt gondolom, hogy a mérleg pozitív. És emlékezzetek arra is, hogy a 2021-es Európa-bajnokság után is elszenvedtünk egy négy nullás vereséget, de akkor is fel tudtunk állni. A bővebb értékelések nyilván majd akkor születnek meg, amikor mi már nem leszünk a válogatott kispadján, de bízom abban, hogy a végén pozitív mérleget fogtok majd kialakítani rólunk.”

Rossi bejelentette azt is, hogy a bosnyákok ellen várhatóan több csere is várható majd a kezdőcsapatban. Kiemelte, hogy a németek elleni vereségen már túl kell lépniük a játékosoknak, és úgy érzi, ezt meg is tudják majd tenni: „Úgy vélem, hogy a Németország elleni mérkőzésen nem voltak félreértések a taktikát illetően, a kommunikációban viszont már akadtak. Azonban ettől függetlenül lesznek majd személycserék a kezdőben is. A németek elleni mérkőzés után is elmondtam: ha csak a taktikára szeretnénk leszűkíteni az öt nullás vereség okait, akkor tévúton járunk. A pofontól még ég az arcunk, de ezen túl kell lépnünk, és ha eléggé tökösek vagyunk, akkor ezt meg is tudjuk majd tenni.”

A magyar válogatott szövetségi kapitánya úgy fogalmazott, ami az ő sara, azért most is vállalja a felelősséget, a vereség azonban meglátása szerint elsősorban nem a rossz taktikának volt köszönhető: „A modern labdarúgás nem csak arról szól, hogy támadunk és magasan presszionálunk. Persze e divat mögött nyilván vannak okok, de ehhez tudni kell magasan támadni, és le kell reagálni mindezt védekezésben is. Be kell látni, hogy Németország ellen sem az ötvenes évek futballját játszottuk, hanem egy modern futballt próbáltunk megvalósítani. A kommunikáció terén voltak félreértések, ez az én hibám, vállalom is érte a felelősséget. A meccs előtt beszéltük, hogy az első tizenöt percben nem hagyjuk kibontakozni a németeket, ami utána történt, az felírható a rossz kommunikációnak. Mindenért azonban nem lehet felelőssé tenni az edzőt. Én vállalom a felelősséget mindazért, ami az én asztalom, és biztos vagyok abban is, hogy a játékosok is azért, ami az ő részük.”

A sajtótájékoztató utolsó részében, boszniai újságírók kérdésére válaszolva beszélt arról is, hogy a keddi ellenfelet egy kemény, harcos csapatnak tartja, külön kiemelte a tapasztalt gólvágót, Edin Dzekót. Ám mint mondta: bár az eredményről majd csak a meccs után tud érdemben nyilatkozni, a magyar válogatott számára ezúttal nem lehet más a cél, mint a három pont megszerzése.

NEMZETEK LIGÁJA

A3-CSOPORT

Hollandia, MAGYARORSZÁG, Németország, Bosznia-Hercegovina

Szeptember 7.

Németország–MAGYARORSZÁG 5–0

Hollandia–Bosznia-Hercegovina 5–2

Szeptember 10.

20.45: MAGYARORSZÁG–Bosznia-Hercegovina – élőben az NSO-n!

20.45: Hollandia–Németország – élőben az NSO-n!

Október 11.

Bosznia-Hercegovina–Németország

MAGYARORSZÁG–Hollandia

Október 14.

Bosznia-Hercegovina–MAGYARORSZÁG

Németország–Hollandia

November 16.

Németország–Bosznia-Hercegovina

Hollandia–MAGYARORSZÁG

November 19.

Bosznia-Hercegovina–Hollandia

MAGYARORSZÁG–Németország

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

KAPUSOK: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig – Németország), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

VÉDŐK: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Gergényi Bence (Újpest FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Yaakobishvili Antal (Girona – Spanyolország)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Kata Mihály (MTK Budapest), Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), Nagy Ádám (Spezia – Olaszország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre – Franciaország), Nikitscher Tamás (Kecskeméti TE), Schäfer András (Union Berlin – Németország),

TÁMADÓK: Ádám Martin (Aszterasz Tripolisz – Görögország), Csoboth Kevin (St. Gallen – Svájc), ifjabb Dárdai Pál (Hertha BSC – Németország), Horváth Krisztofer (Újpest FC), Sallai Roland (Freiburg – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)