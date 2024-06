Szoboszlai Dominik: A felejthetetlen Eb-t nem lehet pénzért megvenni, teljesíteni kell!

SZOBOSZLAI A VÁRAKOZÁSAIRÓL, A FELKÉSZÜLÉSRŐL

„Most még nem izgulok, de kíváncsi leszek saját magamra, hogy amikor majd szombaton elindul a busz s stadion felé, hogy érzem magam. Hétfőn elfoglaltuk a szállást, kisgyerekek vártak minket, nagyon jólesett. Volt egy megbeszélésünk, most pedig jön az első edzés. Szeretnénk az Eb-n addig jutni, amíg csak lehet, a csapategység kimondottan jó, mindenkinek úgy kell belemenni a tornába, hogy nincs vesztenivalónk. Ha megfelelő hozzáállással megyünk bele, akkor tényleg elérhetünk valami nagyszerű eredményt.”

SZOBOSZLAI AZ ÁLLAPOTÁRÓL, KORÁBBI NEHÉZSÉGEKRŐL, A MOSTANI IDÉNYÉRŐL

„Rendben vagyok. Voltam méréseken, minden rendben, nem hátráltat semmi a pályára lépésben. A legutóbbi, kihagyott Eb alatt mentálisan nem voltam a topon, mert hazai Európa-bajnokságot kellett kihagynom, amelyen nívós ellenfelekkel szemben léphettem volna pályára. De az a sérülés olyan lökést adott a folytatásra nézve, olyan célt, ami kellett ahhoz, hogy most itt lehessek. Amikor még a Bundesligában játszottam, nem gondoltam arra, milyen lenne a Premier League-ben futballozni, és nem gondolkodtam előre azon sem, milyen lesz a Liverpoolban, de nyilván elég húzós volt, nagyon sok meccs, erős csapatok ellen. Azt mondom, első szezonnak elfogadom, de a következő jobb legyen. Mindig pozitívan állok hozzá az élethez, nem zavart, hogy az utolsó meccsen kevesebbet játszottam, mint az előző negyven találkozón, nyilván szerettem volna mindig játszani, de így legalább kisebb volt a sérülés esélye az Eb előtt.”

SZOBOSZLAI A SZEREPÉRŐL, CÉLOKRÓL, A SZURKOLÓKRÓL

„Két-három napja tudtam meg, hogy az Eb-történelem legfiatalabb csapatkapitánya lehetek, ez nagy megtiszteltetés és nagy köszönet Marco Rossinak, hogy megadta a lehetőséget. Ami a taktikát illeti, nekem nincs megmondva, hogy mennyit lépjek hátra, folyamatosan egymást segítjük és figyelünk arra, ha valaki elmozog a területéről, akkor be legyen töltve a helye a pályán. Azt nem tudom, végül hányan jutnak be a stadionokba, mert hallottuk, hogy sokan nem jutottak jegyhez, de vagyunk annyira rafkósak, hogy biztosan nagyon sokan be fognak jutni, és olyan hangulatot szeretnénk átélni, amit a franciaországi Eb-n láthattunk. A főnök (Marco Rossi – a szerk.) meg szokta kérdezni, mennyit fizetnénk azért, hogy felejthetetlen Európa-bajnokságunk legyen. Biztos, hogy mindenki nagyon sokat, de ez nem így működik, ezt nem lehet pénzzel megoldani, ehhez teljesítmény kell.”

A MAGYAR LABDARÚGÓ VÁLOGATOTT EB-KERETE

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig – Németország), Szappanos Péter (Paksi FC)

Védők: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Fiola Attila (Fehérvár FC), Lang Ádám (Omonia – Ciprus), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szalai Attila (Freiburg – Németország)

Középpályások: Bolla Bendegúz (Servette – Svájc), Kata Mihály (MTK Budapest), Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), Kleinheisler László (Hajduk Split – Horvátország), Nagy Ádám (Spezia – Olaszország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre – Franciaország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (Sunderland – Anglia)

Támadók: Ádám Martin (Ulszan HD – Dél-Korea), Csoboth Kevin (Újpest FC), Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Horváth Krisztofer (Kecskeméti TE), Sallai Roland (Freiburg – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Tartalékok: Lisztes Krisztián (Ferencvárosi TC), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Tóth Balázs (Fehérvár FC), Vancsa Zalán (Lommel – Belgium), Vécsei Bálint (Paksi FC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz-magyar)

EB 2024

A-CSOPORT

JÚNIUS 14., PÉNTEK

21.00, München: Németország–Skócia

JÚNIUS 15., SZOMBAT

15.00, Köln: MAGYARORSZÁG–Svájc

JÚNIUS 19., SZERDA

18.00, Stuttgart: Németország–MAGYARORSZÁG

21.00, Köln: Skócia–Svájc

JÚNIUS 23., VASÁRNAP

21.00, Stuttgart: Skócia–MAGYARORSZÁG

21.00, Frankfurt: Svájc–Németország