Egész Törökország nézi Mocsi Attila és Sallai Roland meccsét

MAGYAROK CSAPNAK ÖSSZE Törökországban. Hétfő este a Mocsi Attilát is alkalmazó Rizespor a Sallai Rolandot soraiban tudó Galatasarayt fogadja, s jó eséllyel mindkét futballista lehetőséget kap.

„Amióta Törökországban játszom, először fordul elő, hogy magyar futballista ellen léphetek pályára, ilyen szempontból kicsit más lesz, de semmi különlegesség nincs benne – mondta lapunknak a 24 esztendős Mocsi Attila. – Nem beszéltem Rolival a meccs előtt, ismerem, kiváló játékos. Nem véletlen, hogy az esetek többségében kezdő a Galatasarayban, több poszton is bevetették már, de a támadóképességeit kell igazán kiemelni. Természetesen láttam az AZ-nak lőtt gólját, egyik erőssége a távoli lövés, ám ezt nem emelném ki, hiszen sok minden másban is jó. A szó jó értelmében agresszív, valamint gyors, nagyszerűen bánik a labdával, igaz, rajta kívül is kitűnő játékosai vannak a Galatának.”

A magyar hátvéd 2023 nyarán igazolt Törökországba, hétfőn harmadik alkalommal léphet pályára a Galatasarayjal szemben. Elmondta, a három isztambuli sztárcsapat ellen mindig különleges játszani, ám van rossz emléke is.



„A Galatasaray, a Fenerbahce vagy a Besiktas ellen mindig más játszani, s érzem, a mi csapatunk »élesítve van« ezekre a rangadókra, az esetek többségében jó teljesítményt nyújtunk. Két héttel ezelőtt a Fenerbahce otthonában megmutattuk, jók vagyunk, vezettünk kettő nullára, ám olyan események történtek, amelyeket mi nem tudunk befolyásolni. Hogy melyek ezek? Az első félidő hosszabbításában, a negyvennyolcadik percben jogtalan tizenegyeshez jutott a Fener, az ő játékosuk lökte el a csapattársamat, ráadásul két piros lapot is kaptunk, a másodikat azért, mert a társam − bár nem a játékvezetőnek szánta mondandóját − káromkodott… Valljuk be, ez előfordul a futballpályán, s ekkor még kettő egyre vezettünk, ám kettős emberhátrányban a Fener otthonában nem egyszerű, ki is kaptunk. Amióta a Rizespornál vagyok, itt éreztem először, hogy kettős mércét alkalmaztak… Láthattuk néhány napja, hogy az Adana Demirspor játékosai levonultak, miután vitatható tizenegyest ítéltek meg a Galata javára, sajnos ez már nem az első ilyen eset volt Törökországban.”

A Galatasaray csütörtökön 4–1-re kikapott az El-rájátszás első mérkőzésén az AZ-től, a héten következik a visszavágó. Az isztambuli együttes a vereség mellett azért is szomorkodhat, mert Álvaro Morata megsérült, így nem lép pályára hétfőn, Victor Osimhen azonban bevethető lesz.

Sallai Roland gólt szerzett az El-ben, hétfőn a török ligában készül erre (Fotó: AFP)

„Nehéz megmondani, előny-e vagy hátrány, hogy néhány napja nemzetközi meccset játszott, az viszont biztos, a Galatasaraynál nem fér bele, hogy egymás után két meccset is elveszítsen. De bízom benne, hogy most ennek is elérkezik az ideje. Nyilván számít, hogy a játékosai néhány napja El-meccsen szerepeltek, a héten játsszák a visszavágót, ezt még a javunkra is fordíthatjuk. Nagy pofont kaptak az alkmaari csapattól, biztosan javítani akarnak. Ebben a ligában mindenki a Galarasarayt és a Fenerbahcét akarja megverni, egész Törökország nézi a két sztárcsapat meccseit, ez is motivál minket. A csatárok? Ha választhatnék, Álvaro Morata játszana Victor Osimhen helyett. A nigériai a liga legjobb csatára, sőt európai szinten is benne van az első ötben. Magas, erős, jól ugrik, labdával is ügyes, ragyogóan érkezik a tizenhatoson belül, kiváló támadó. Óriási feladat lesz a féken tartása, de erre készülök.”

SÜPER LIG, 24. FORDULÓ

Hétfő

18.00: Rizespor−Galatasaray (tv: Sport1)

Az élcsoport: 1. Galatasaray 60 pont (22 mérk.), 2. Fenerbahce 57 (23), 3. Samsunspor 46 (23), ...12. Rizespor 27 (22)