Tóth Balázs: Kellene néhány meccs, hogy formába lendüljek

– Így kell bemutatkozni: kapott gól nélküli győzelem és továbbjutás az FA-kupában.

– Nagyszerű érzés volt ismét játszani – mondta lapunknak Tóth Balázs, a Blackburn kapusa, aki a hétvégén a Middlesbrough ellen mutatkozott be az angol másodosztályban szereplő együttes színeiben, csapata 1–0-ra győzött, így továbbjutott az FA-kupa 32 csapata közé. – Az októberi U21-es meccset leszámítva több mint négy hónapja nem léptem pályára, közben kétszer is megsérültem, ami miatt nyolc hetet kihagytam, nehéz időszak van mögöttem. A Middlesbrough ellen nyilván éreztem a meccshiányt, de szerencsére ez a pályán nem látszott, volt két védésem, az egyik kifejezetten nagyra sikerült. Egy kapus megérzi, ha négy hónapig nem véd, kicsit idegenek ilyenkor a körülmények. Kellene néhány mérkőzés, visszazökkennék, és ismét a régi önmagam lennék. Nyilván örülök, hogy kapott gól nélküli győztes meccsen mutatkoztam be.

– Szerdán újra pályán a Blackburn: a Portsmoutht fogadja a Championshipben. Van rá esély, hogy ismét ön védjen?

– A kapusedzőnkkel beszéltem, azt mondta, sok üzenetet kapott, jó véleménnyel voltak rólam a kollégái. A legtöbben azt a védésemet emelték ki, amikor egy közeli lövés után reflexmozdulattal belekaptam a labdába. A kérdésre válaszolva egyértelműen úgy készülök, hogy a a kapuban maradok, ám az a sejtésem, hogy ismét Aynsley Pears kap lehetőséget. A kapusedző azt mondta, azért is jó, hogy továbbjutottunk az FA-kupában, mert legalább lesz még meccsem. Ez alapján abban a sorozatban mindenképp számítanak rám. Ettől függetlenül izgatottam várom a szerdai bajnokit és a csapat-összeállítást, nagyon szeretnék játszani.

– A hétvégi, Middlesbrough elleni meccsre visszatérve: milyen volt a világ legnívósabb kupasorozatában pályára lépni?

– Elképesztő hangulat uralkodott a stadionban, Angliában megszokott a telt ház, most is kint volt mintegy húszezer ember. Az edzéseken már hozzászoktam a színvonalhoz, az iramot tekintve pedig sokkal gyorsabb, mint az otthoni. Stabil a csapatunk, nagy hangsúlyt fektetünk a védekezésre, a Championshipben valamennyi együttes ebből kiindulva várja a tökéletes lehetőséget. Angliában egy kapusnak lábbal is jól kell tudnia bánni a labdával és aktívnak kell lennie, ugyanis rengetegszer bevonnak a játékba. Végig koncentráltnak kell maradni, mert gyakran előfordul, hogy egy meccsen csupán kétszer-háromszor dolgoztatják meg a kapust, s ilyenkor meg kell oldani a feladatot. Az én esetemben is éppen így volt a Middlesbrough ellen.

– John Eustace vezetőedző milyen utasítással küldte pályára?

– Külön nekem nem mondott semmit, a videóelemzésen taktikai feladatokról beszélt. A bemelegítés után ellátott néhány tanáccsal, de semmi speciálissal. A lefújás után a csapattársaimmal együtt megtapsolt, gratulált a bemutatkozásomhoz.

– Az FA-kupában továbbjutott a Blackburn, és a bajnokságban is előkelő helyen áll, egy mérkőzéssel kevesebbet játszva csupán egy pont a hátránya a hatodik West Bromwich és az ötödik Middlesbrough mögött. Megcélozzák a rájátszást?

– Ebben a bajnokságban bárki legyőzhet bárkit, ha megnézzük, a listavezető Leeds ellen négy pontot szereztünk, a második Burnley-től egyet. Ez is azt mutatja, hogy a legerősebb csapatokkal is képesek vagyunk felvenni a küzdelmet. Az idény előtt a középmezőnyt céloztuk meg, ám ezt mostanra megváltozott, a klubnál szeretnék, ha odaérnénk a rájátszást érő helyek valamelyikére. Az egyértelmű, hogy egyenes ágon nem juthatunk fel, néhány csapat nagyon elhúzott, de a rájátszás még összejöhet. Természetesen hatalmas öröm lenne feljutni a Premier League-be, anyagilag sem mindegy a Blackburnnek, hogy az első vagy a másodosztályban szerepel. De ne szaladjunk ennyire előre, most a Portsmouth elleni szerdai bajnokira koncentrálunk.

– Ha egészséges és folyamatosan játszik, Marco Rossi szövetségi kapitány rendszerint behívja a válogatottba. Gyanítom, már csak emiatt is ott akar lenni a pályán hétről hétre.

– Bevallom őszintén, kissé stresszelek is emiatt. Nagyon szeretnék ott lenni a válogatottban, de tudom, hogy ehhez védenem kell. Oké, most játszhattam, de előtte négy hónapig nem léptem pályára, nagyon hiányzik a futball, úgy érzem magam, mint egy kisgyerek, akinek elvették a játékát. Teszem a dolgom becsülettel, keményen edzek, és remélem, megkapom a játéklehetőséget.