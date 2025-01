Jó üzletnek tűnik Szalai Attila kölcsönszerződése

Ilhan Palut, a Mocsi Attilát is alkalmazó Rizespor vezetőedzője csütörtökön sajtótájékoztatót tartott – ez azért kapcsolódik cikkünkhöz, mert Szalai Attiláról is beszélt. „Találkoztam vele, de ő inkább Európában akart maradni” – idézi az ntvspor.net a 48 éves szakembert, aki továbbra is szeretné megerősíteni csapata hátsó sorát. A török sajtó korábban arról is írt, hogy Szalai Attila a Trabzonsporhoz kerülhet, úgy tudjuk, az angol másodosztályból, a Championshipből is volt érdeklődés iránta, ám a belga élvonal nyolcadik helyezettje lett a befutó.