Légióskörkép: Szabó Levente és Willi Orbán is betalált, Kerkez és Szoboszlai rangadót nyert

A válogatott szünet után visszatért a klubfutball és visszatértek csapataikba a magyar légiósok. Angliában a Premier League-ben szombaton és vasárnap is örülhetett magyar válogatott játékos. Szombaton Kerkez Milos végig a pályán, a Bournemouth nagy meglepetésre hazai pályán 2–0-ra legyőzte az Arsenalt. Másnap Szoboszlai Dominik is végigjátszotta a Chelsea elleni rangadót, a Liverpool 2–1-re nyert és továbbra is vezeti az angol bajnokságot.

Németországban Szalai Attila, Fenyő Noah, Lisztes Krisztián és betegség miatt Schäfer András sem volt tagja csapataik keretének. A válogatottól távol maradó Gulácsi Péter ezúttal is kapott gól nélkül zárt, a Mainz ellen Willi Orbán is végig a pályán volt, a magyar válogatott védő állította be a 2–0-s végeredményt.

WILLI ORBÁN GÓLJA 1:11-TŐL LÁTHATÓ

A másodosztályban Németh András csereként lépett pályára, a Münster hazai pályán ikszelt (1–1) az Elversberg ellen. A 2. Bundesligában magyaros mérkőzést rendeztek: a Herthánál Dárdai Márton és ifjabb Dárdai Pál játszott, míg a Braunschweignél Szabó levente lépett pályára. A mérkőzést a berliniek nyerték 3–1-re, a vendégek egyetlen találatát Szabó Levente jegyezte.

Az Egyesült Államokban Gazdag Dánielt a 15. percben hátsérülése miatt lecserélték, a Philadelphia hazai pályán szenvedett 1–2-es vereséget. A Sallói Dániel fémjelezte Sporting Kansas City is 2–1-re kapott ki. Az MLS-ben lezárult a 34 fordulós alapszakasz, a rájátszásba sem a Philadelphia, sem a Kansas City nem jutott be, így 2019 óta először nem lesz magyar játékos a rájátszásban.

A többi válogatott játékos közül Sallai Roland végigjátszotta az Antalyspor elleni 3–0-s győzelemmel záródó találkozót, míg Balogh Botond a Parma színeiben játszott 1–1-es döntetlent a Como vendégeként. Bolla Bendegúz a Hartberg elleni 2–1-s győzelemmel záruló mérkőzésen volt végig a pályán, ahogy Loic Nego is 90 percet kapott a Lyon ellen (0–4).

OKTÓBER 16., SZERDA

SZLOVÁKIA

Szlovák Kupa, 5. forduló

Petrzalka–Kassa 0–3

Kassa: Bokros Szilárd végigjátszotta a mérkőzést.

Hamsík Akadémia Besztercebánya–Komáromi FC 0–4

Komárom: Nagy Gergő kezdőként lépett pályára, a 64. percben lecserélték.

OKTÓBER 17., CSÜTÖRTÖK

–

OKTÓBER 18., PÉNTEK

AUSZTRIA

2. Liga (II. osztály)

Floridsdorf–Bregenz 1–1

Bregenz: Tiefenbach Dániel végigjátszotta a mérkőzést.

LENGYELORSZÁG

Division 1 (II. osztály)

Wisla Kraków–Termalica Nieciecza 2–0

Wisla: Kiss Tamás kezdőként lépett pályára a 81. percben lecserélték.

NÉMETORSZÁG

2. Bundesliga (II. osztály)

Hertha BSC–Braunschweig 3–1

Hertha: Dárdai Márton végigjátszotta a mérkőzést, a 22. percben sárga lapot kapott; ifj. Dárdai Pál a 76. percben lépett pályára.

Braunschweig: Szabó Levente kezdőként lépett pályára, a 38. percben gólt szerzett, a 73. percben lecserélték.

SZERBIA

Szuperliga

Topolya–Radnicski 1923 0–2

Topolya: Sós Bence kispados volt.

TÖRÖKORSZÁG

1. Lig (II. osztály)

Yeni Malatyaspor–Ankaragücü 0–3

Ankaragücü: Varga Kevin kezdőként lépett pályára, a 70. percben lecserélték.

OKTÓBER 19., SZOMBAT

ANGLIA

Premier League

Bournemouth–Arsenal 2–0

Bournemouth: Kerkez Milos végigjátszotta a mérkőzést.

Championship (II. osztály)

Oxford United–West Bromwich Albion 1–1

WBA: Callum Styles kispados volt.

Cardiff City–Plymouth Argyle 5–0

Plymouth: Szűcs Kornél végigjátszotta a mérkőzést.

Blackburn Rovers–Swansea City 1–0

Blackburn: Tóth Balázs kispados volt.

League One (III. osztály)

Bolton Wanderers–Burton 2–1

Bolton: Schön Szabolcs végigjátszotta a mérkőzést.

AZERBAJDZSÁN

Premyer Liqasi

Neftci Baki–Sabail 3–1

Neftci: Tamás Márk kispados volt.

BELGIUM

Jupiler Pro League

Royale Union–Gent 0–0

Gent: Vancsa Zalán nem volt kerettag.

CIPRUS

Cyta Championship

Omonia Nicosia–Paralimni 0–1

Omonia: Lang Ádám kispados volt.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS

Philadelphia Union–Cincinnati 1–2

Philadelphia: Gazdag Dánielt a 15. percben hátsérülése miatt lecserélték.

FC Dallas–Sporting Kansas City 2–1

SKC: Sallói Dániel kezdőként 61 percet játszott.

ÉSZAK-ÍRORSZÁG

Premiership

Glentoran–Carrick Rangers 1–1

Glentoran: a kaput Gyollai Dániel őrizte.

GÖRÖGORSZÁG

Szuperliga

Volosz–Panszerraikosz 0–1

Volosz: a kaput Kovács Dániel őrizte, Koszta Márk szintén kezdett, a 87. percben lecserélték.

Lamia–Aszterasz Tripolisz 0–0

Aszterasz: Ádám Martin kispados volt.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

Mainz–RB Leipzig 0–2

Leipzig: a kaput Gulácsi Péter őrizte, és végigjátszotta a meccset Willi Orbán is, ő szerezte a második gólt.

Leverkusen–Eintracht Frankfurt 2–1

Frankfurt: Fenyő Noah és Lisztes Krisztián nem volt tagja a keretnek.

Hoffenheim–Bochum 3–1

Hoffenheim: Szalai Attila nem volt tagja a keretnek.

2. Bundesliga (II. osztály)

Preussen Münster–Elversberg 1–1

Münster: Németh András az 53. percben lépett pályára csereként.

OLASZORSZÁG

Serie A

Como–Parma 1–1

Parma: Balogh Botond végigjátszotta a mérkőzést.

Serie B (II. osztály)

Salernitana–Spezia 0–2

Spezia: Nagy Ádám kispados volt.

ROMÁNIA

Superliga

Sepsi OSK–UTA Arad 1–0

Sepsi: Sigér Dávid a 89. percben állt be csereként.

Arad: Zsóri Dániel a 78. percben állt be csereként.

SKÓCIA

Premiership

Motherwell–Dundee FC 0–1

Motherwell: Hegyi Krisztián kispados volt.

SZLOVÁKIA

Niké Liga

Rózsahegy–Dunaszerdahelyi AC 1–1

DAC: Vitális Milán kezdett, az 57. percbeli lecseréléséig volt a pályán, Bősze Levente, Szendrei Ákos és Tuboly Máté kispados volt; Csinger Márk és Redzic Damir sérült.

Nagymihály–Kassa 3–2

Kassa: Bokros Szilárd kezdett, a 18. percben sérülés miatt lecserélték.

SZLOVÉNIA

Prva Liga

Nafta Lendva–Olimpija Ljubljana 0–1

Nafta: Dragóner Áron végigjátszotta a mérkőzést, Kálnoki-Kis Zsombort és Klausz Milánt a 62. percben lecserélték, Szalay Szabolcs a 62. percben állt be, Csóka Dominik és Senkó Zsombor kispados volt, nem cserélték be őket.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Antalyaspor–Galatasaray 0–3

Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést.

OKTÓBER 20., VASÁRNAP

ANGLIA

Premier League

Liverpool–Chelsea 2–1

Liverpool: Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést, sárga lapot kapott a 45+8. percben.

AUSZTRIA

Bundesliga

Rapid Wien–Hartberg 2–1

Rapid: Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést.

CIPRUS

Cyta Championship

AEK Larnaca–Anorthoszisz 1–0

Anorthoszisz: Gyurcsó Ádám kispados volt.

FRANCIAORSZÁG

Ligue 1

Le Havre–Lyon 0–4

Le Havre: Loic Nego végigjátszotta a mérkőzést, a 6. percben sárga lapot kapott.

GÖRÖGORSZÁG

Szuperliga

Olympiakosz–Levadiakosz 2–2

Levadiakosz: Gróf Dávid végigvédte a mérkőzést, a 94. percben sárga lapot kapott.

OFI Kréta–Panathinaikosz 0–1

Panathinaikosz: Kleinheisler László nem volt tagja a meccskeretnek.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Raków–Pogon Szczecin 1–0

Raków: Baráth Péter kispados volt.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

Holstein Kiel–Union Berlin 0–2

Berlin: Schäfer András betegség miatt nem volt tagja a meccskeretnek.

Wolfsburg–Werder Bremen 2–4

Wolfsburg: Dárdai Bence kispados volt.

ROMÁNIA

Liga 2 (II. osztály)

FC Bihor–FK Csíkszereda 0–1

Csíkszereda: Kelemen Dávid és Hegedűs János végig a pályán volt, utóbbi sárga lapot kapott, Torvund Alexandert az 57. percben váltotta Babati Benjámin, Makrai Gábort a 83. percben cserélték be, Pintér Bence végig a kispadon maradt, Nagy Jánost nem nevezték a találkozóra.

SVÁJC

Super League

Basel–St. Gallen 2–1

St. Gallen: Csoboth Kevin a 64. percben állt be.

SZAÚD-ARÁBIA

Saudi Pro League

Al-Fateh–Al-Holud 1–1

Al-Fateh: Szappanos Péter végigvédte a mérkőzést.

SZLOVÁKIA

Niké Liga

Komáromi FC–Zólyombrézó 1–2

Komárom: Nagy Gergő kispados volt.

SZLOVÉNIA

Prva Liga

Bravo–Maribor 0–1

Maribor: Komáromi György kezdőként lépett pályára, az 55. percben lecserélték.

2. SNL (II. osztály)

ND Gorica–Aluminij 1–1

Aluminij: Tanyi Barnabás kezdőként lépett pályára, a 71. percben ő lőtte csapat egyenlítő gólját.