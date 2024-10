Szlovák Kupa: sima komáromi és kassai továbbjutás

A komáromiak mestere, Radványi Miklós több olyan játékosnak adott lehetőséget, aki az idényben kevesebbet játszott. A kezdőcsapatban kapott helyet Nagy Gergő is. A KFC már az első félidőben eldöntötte a találkozót, amikor Tóth Gábor és Simon Smehyl talált be a kapuba. A fordulás után Viktor Sliacky és David Kmeto is gólt szerzett.

„Simán győztünk a nagyon mély pályán. Örülünk a továbbjutásnak, nagyon jó, hogy nem sérült meg senki” – mondta a Nemzeti Sportnak a komáromiak játékmestere, Németh Tamás, aki elárulta azt is, hogy a 310 néző előtt rendezett találkozó után a hazai klub tulajdonosa, Marek Hamsík személyesen gratulált a KFC-nek a továbbjutáshoz. 0–4

A kassaiak a ligetfalui műfüvön az első félidőben kiegyenlített meccset játszottak a másodosztályú hazai csapat ellen. Az 55. percben Matus Kira kapus kirúgása után hibázott a hazai védelem, Michal Fasko maga vezette a labdát a hazai kapura, és megszerezte a vezetést a vendégeknek. Ezután ugyan igyekezett a 726 néző előtt a Ligetfalu, de igazi helyzetet nem tudott kidolgozni. Tíz perccel a vége előtt egy szögletrúgás után Nicolas Gorosito talált növelte az előnyt, az utolsó szó pedig David Gallovicé volt. 0–3

A DAC a Szlovák Kupa 4. fordulójában jövő héten Vágsellyén lép pályára.

SZLOVÁK KUPA

4. FORDULÓ

Hamsík Academy (III.)–Komárom 0–4

Komárom: Nagy Gergő kezdőként a 64. percig volt pályán

Ligetfalu (II.)–FC Kassa 0–3

Kassa: Bokros Szilárd végigjátszotta a meccset