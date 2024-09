Súlyos betegséget küzdött le a Real Sociedad fiatal magyarja

Tompa Ákos 2023 májusában szerződött a Honvéd akadémiájáról a baszk együtteshez. Tavaly súlyos autoimmun betegség támadta meg a szervezetét, amelynek következtében nyaktól lefelé nem tudott mozogni és kerekesszékbe kényszerült. A hosszú és embert próbáló rehabilitáció alatt lépésről lépésre haladt a felépülés felé, az előző idény végén már a pályára is visszatért, a mostani idényben pedig az U19-es spanyol bajnokság első két fordulójában, a Santutxu (3–1) és az Alavés (0–0) ellen egyaránt a kezdőcsapatban kapott helyet – olvasható a hírlevélben.



„Szerencsére sikerült legyőzni a betegséget, már teljesen egészséges vagyok – mondta Tompa Ákos. – A rehabilitációt Magyarországon kezdtük, majd a kiköltözésem után Spanyolországban fejeztük be. Fokozatosan tértem vissza a csapathoz, az előző idény végén pedig néhány meccsen már lehetőséget kaptam. A nyári felkészülés remekül sikerült, a harmadik számú csapattal dolgoztam végig az edzéseket, úgyhogy jó formában vártam a rajtot. A céljaim? Szeretnék minél többet védeni az U19-es csapatban és a magyar utánpótlás-válogatottban, és bízom benne, hogy idővel a Real Sociedad harmadik csapatában is pályára léphetek” – fogalmazott a hírlevélben fiatal kapus, aki jelenleg az U18-as válogatott szerdai, Bosznia-Hercegovina elleni felkészülési mérkőzésére készül.