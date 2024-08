Az új klubja bejelentette az Újpestről távozott Csoboth Kevin szerződtetését

A svájci élvonalbeli St. Gallen a hivatalos honlapján közölte, hogy szerződtette Újpestről Csoboth Kevint, aki 2028-ig írt alá a svájci klubhoz. A klub honlapja megjegyzi, hogy Csoboth újra együtt játszhat korábbi, újpesti csapattársával, Abdoulaye Diabyval.

„Csoboth Kevin 24 évesen jelentős nemzetközi tapasztalattal rendelkezik. Örülünk, hogy minket választott” – nyilatkozta a svájciak sportigazgatója, Robert Stilz.

Csoboth távozásáról az ujpestfc.hu is beszámolt.

„Kevin távozása nem pénzkérdés volt, hanem egy személyes döntés. Ő úgy érezte, váltania kell ahhoz, hogy még magasabb szinten tudja folytatni a pályafutását, mi pedig a magyar labdarúgás és a magyar válogatott érdekeit szem előtt tartva úgy döntöttünk, nem gördítünk akadályt a távozása elé. Kevinért már több mint egy éve is érkezett komoly ajánlat, ám ő a kiemelkedő fizetés és a külföldi karrier helyett akkor úgy döntött, marad és segíti a klubot a bennmaradás kiharcolásában. Ezt és minden mást, amit az Újpestért tett köszönünk neki! Óriási büszkeség, hogy 60 év és Bene Ferenc után újra újpesti gólszerzőt ünnepelt az egész ország egy Európa-bajnokságon. A búcsú reméljük, hogy nem végleges és látjuk még Csoboth Kevint lila-fehérben. Most azonban nem tehetünk mást, mint hogy sok sikert kívánjunk neki, hogy elérje mindazt a labdarúgásban, amire hivatott” – mondta el az Újpest FC elnöke, Ratatics Péter.

„Szeretném megköszönni az Újpest FC vezetőségének a korrekt hozzáállást az átigazolásom kapcsán. Nehéz szívvel hoztam meg ezt a döntést, hiszen még szinte gyerekként érkeztem, most pedig válogatott játékosként távozom. Mégis nyugodt vagyok, mert kizártnak tartom, hogy olyan helyzetbe kerüljön a klub, mint amilyenben akkor volt, amikor visszautasítottam egy komoly ajánlatot, és inkább maradtam segíteni. Szeretném megköszönni a szurkolóknak is, hogy mindössze öt perc NB I-es rutin mellett is megadták nekem a bizalmat, és támogattak abban, hogy a bajnokságban, sőt a válogatottban is le tudtam tenni a névjegyem. Örökre a szívemben maradtok, boldogan fogok visszagondolni az itt töltött évekre. A közös utunk most véget ért, de remélem, magamra húzhatom még az Újpest mezét” – ezekkel a szavakkal búcsúzott Csoboth Kevin az Újpesttől. A Portugáliában is nevelkedett Csoboth korábban a Benfica B csapatában már szerepelt külföldön, felnőttcsapatban, a portugál másodosztályban, de első osztályban Svájcban szerepelhet először felnőttek között.

Vasárnap a Nemzeti Sport Online-on írtuk meg, hogy Csobothért a kétszeres svájci bajnok és háromszoros kupagyőztes, jelenleg Konferencialiga-induló St. Gallen jelentkezett be. Svájcból származó értesülések szerint a támadó vételára meghaladhatja az egymillió eurót, ami egyfajta rekordot jelenthet Újpesten, ugyanis magyar játékosért még nem kapott ekkora összeget a klub. Ráadásul Csoboth két éve ingyen került Fehérvárról a lila-fehérekhez, így igazán jó üzletet köthet az eladásával a klub.

Az Eb-n a skótok ellen győztes gólt szerző 24 éves Csoboth Újpesten 65 tétmeccsen 13 gólt szerzett és 13 gólpasszt adott. Újpesten vált meghatározó NB I-es játékossá, onnan lett válogatott. Tavaly tavasszal is kapott már érte ajánlatot a klub Amerikából, de akkor a csapat a bennmaradásért küzdött, ezért a maradás mellett döntött. Most viszont kérte a vezetőséget, hogy engedjék el, mert szeretne még a pályafutása során külföldön szerepelni és az Eb után most meglett erre a lehetősége. A klub vezetői pedig partnerek voltak ebben, ezért hozzájárultak ahhoz, hogy a szélső elutazzon a svájci klubhoz tárgyalni, illetve orvosi vizsgálatra, így vasárnap a Paksi FC elleni idegenbeli, 2–1-re elveszített bajnokin már nem is lépett pályára az Újpestben. Csoboth bejelentése azért is volt sürgős a St. Gallennek, hogy be tudják nevezni a Konferencialiga selejtezőjée, a svájciak szerdán lengyel Slask Wroclawot fogadják.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: Babós Levente (Puskás Akadémia, legutóbb kölcsönben Csákvár, szabadon igazolhatóként), Baranyai Nimród (Debreceni VSC), Bese Barnabás (Fehérvár FC), Fran Brodic (horvát, Dinamo Zagreb – Horvátország), Dénes Adrián (Fiorentina – Olaszország), Gergényi Bence (Fehérvár FC), Kaczvinszki Dominik (Budapest Honvéd), Joao Nunes (João Aniceto Grandela Nunes, portugál, Casa Pia – Portugália, szabadon igazolhatóként), Riccardo Piscitelli (olasz, Mezőkövesd, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: Mamoudou Karamoko (francia-elefántcsontparti, FC Köbenhavn – Dánia, legutóbb kölcsönben Fehérvár FC)

Kölcsönből visszatért: Eckl Patrik (Komáromi FC – Szlovákia), Máté Zsolt (Tiszakécskei LC), Mucsányi Márk (BVSC-Zugló)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Dékei Márk, Simon Balázs

Kiszemeltek: –

Távozók: Peter Ambrose (nigériai, Aberdeen – Skócia), Jorgosz Andzulasz (görög, HJK – Finnország, szabadon igazolhatóként), Dzenan Burekovic (bosnyák, szabadon igazolható), Yohan Croizet (francia, Zalaegerszegi TE FC, kölcsön után végleg, szabadon igazolhatóként), Csoboth Kevin (St. Gallen – Svájc), Albi Doka (albán, szabadon igazolható), Sztefan Jevtovszki (északmacedón, FK Sztruga Trim-Lum – Észak-Macedónia), Kiss Tamás (Wisla Kraków – Lengyelország, szabadon igazolhatóként), Luca Mack (német, szabadon igazolható), Heinz Mörschel (dominikai-német, szabadon igazolható), Branko Pauljevics (szerb-magyar, Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Franklin Sasere (nigériai, Floriana FC – Málta, szabadon igazolhatóként), Szabó Bálint (Békéscsaba 1912 Előre, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Varga Balázs (Szeged-Csanád GA)

Kölcsönből visszatér klubjához: Huszti András (Zalaegerszegi TE FC, onnan Fehérvár FC, kölcsönbe), Molnár Zsombor (Vasas FC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –