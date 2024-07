Ádám Martin: Első számú csatárként számítanak rám

A 29 éves futballista az M1 aktuális csatornának nyilatkozva elmondta, mozgalmas napjai voltak, amint nyilvánosságra került, hogy távozik a dél-koreai Ulszan Hyundaitól.

„Több ajánlat közül is tudtunk válogatni, a görög klub mellett volt megkeresés például az angol másodosztályból, de még a brazil élvonalból is. A Debrecennel kapcsolatos sajtóhírnek nem volt semmi alapja, Angliába pedig bizonyos okokból nem mentem, de változatlanul szívem vágya, hogy egyszer ott játsszak” – nyilatkozta Ádám Martin, aki hozzátette, az Aszterasz ajánlatát tartották szakmai szempontból is a legelőnyösebbnek.

„Dél-Koreában az első másfél év jó volt, aztán a második gyermekem születése után már felvetődött, hogy közelebb kellene lennünk Magyarországhoz, hiszen a családom mindig velem tart. Az Ulszannál úgy érzem, hogy mindenben fejlődtem, szép két évet töltöttem ott, és nincs hiányérzet bennem és a koreai vezetőkben sem” – fogalmazott a támadó.

Elmondta, Görögországban pozitív fogadtatásban volt része, a tripoliszi együttesnél pedig fontos szerepet szánnak neki.

„Első számú csatárként számítanak rám, a csapat támadólag lép fel a mérkőzéseken, sok a beadás, és ezt az edzéseken is sokat gyakoroljuk. A görög bajnokságban általában az első négy helyért az AEK Athén, az Olympiakosz, a Panathinaikosz és a PAOK küzd egymással, de az ötödik-hetedik helyre odaérhetünk, ezek közül pedig jó lenne az ötödik pozíciót elcsípni a nemzetközi kupaszereplés lehetősége miatt” – így Ádám Martin, aki gólokkal szeretné segíteni az Aszteraszt.

A görög klub vasárnap a közösségi oldalán jelentette be a 25-szörös magyar válogatott csatár leigazolását. Ádám Martin az elmúlt két évben az Ulszan Hyundaijal két bajnoki címet nyert.

Az Aszterasz legutóbb a nyolcadik helyen zárta a görög bajnokságot.