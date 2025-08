Nem volt győztese a Békéscsabán a dél-alföldi rangadónak

Nem vívott olyan emlékezetes csatát a Békéscsaba és a Szeged a labdarúgó NB II 2. fordulójában, mint tavasszal, amikor a lilák 3–1-re diadalmaskodtak. Izgalmak most is akadtak, hiszen a nagyot hajrázó Előre a 85. percben egyenlített, sőt, a végén akár a három pontot is megszerezhette volna.

LABDARÚGÓ NB II

2. FORDULÓ BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 1–1 (0–1)

Békéscsaba, Kórház utcai stadion, 1915 néző. Vezette: Farkas Tibor (Tőkés Róbert, Topálszki Szabin)

BÉKÉSCSABA: Póser – Kuzma, Albert I., Kovács G. (Csató M., a szünetben), Kotula (Mikló, 26.) – Harsányi I., Szabó B. (Sármány, 63.), Zsolnai, Márkus (Hodonicki, 75.) – Borsos, Ésik (Balla K., 63.). Vezetőedző: Csató Sándor

SZEGED-CSANÁD GA: Veszelinov – Sándor M. (Sztankó, 40.), Szilágyi Z., Pejovics, Tóth B., Takács-Földes (Miskolczi, 60.) – Holman (Papp Á., 68.), Haris (Rabatin, 60.), Márkvárt – Novák Cs., Kurdics (Kalmár O., 68.). Vezetőedző: Aczél Zoltán

Gólszerző: Albert I. (85.), ill. Holman (33.) MESTERMÉRLEG

Csató Sándor: – Küzdelmes mérkőzés volt, a Szeged kimondottan jól védekezett, jól zárta le a területeket. Az utolsó percig küzdöttünk, még a gólunk után is volt egy lehetőségünk. Megérdemelten szereztünk egy pontot. Aczél Zoltán: – Magunknak köszönhetjük, hogy a mérkőzés döntetlen lett. Azzal, hogy a Békéscsaba az utolsó tíz percben fölénk kerekedett, meg is érdemelte az egyenlítést. Az első félidő második felét komolyan kontrolláltuk. A szünet után szerkezetet váltottunk, ami jól is „ült”, a Békéscsaba nyolcvan percig nem rúgott kapura, nekünk pedig megvoltak a kontralehetőségeink. Az utolsó percekben magunkra húztuk az ellenfelet, ami érthetetlen. ÖSSZEFOGLALÓ Nem hozott eget rengetően magas színvonalat az első fél óra. A csabaiakon még észrevehető volt az összeszokottság hiánya. Jobbára a mezőnyben folyt a játék, a csapatok keveset vállalkoztak. Némiképp váratlanul jött a szegediek gólja, akik egy védelmi hiba után a volt válogatott Holman Dávid nagyszerű megoldása után szereztek vezetést. A gól után csabaiak mezőnyfölényt láthattunk eredmény nélkül. Aki arra számított, hogy nagy rohamokkal kezdi a második félidőt a Békéscsaba, tévedett, alig-alig dolgoztatták meg Veszelinov Dánielt a támadók, bizony hiányzott az ötlet a lila-fehérek játékából. Az utolsó tíz percben azonban ritmust váltott a Békéscsaba egyre másra lőtte be a szögleteket, s ebből rendre veszélyhelyzetet teremtett. Meg is lett az eredménye, az előrehúzódó Albert István szép fejessel kiegyenlített. Nem vívott olyan emlékezetes csatát a Békéscsaba és a Szeged, mint tavasszal, amikor a lilák 3–1-re diadalmaskodtak, de voltak izgalmak, hiszen a nagyot hajrázó Előre az egyenlítés után akár a három pontot is megszerezhette volna. PERCRŐL PERCRE Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a nyitányon a Kecskemét ellen 1–0-s győzelmet arató Szeged az első hazai meccsén pályára lépő, a múlt héten a Soroksár ellen 1–1-es döntetlent játszó Békéscsabával.