A Szeged kapufákat, a Szentlőrinc gólokat lőtt

LABDARÚGÓ NB II

24. FORDULÓ

SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–SZENTLŐRINC 1–3 (0–1)

Szeged, Szent Gellért Fórum, 912 néző. Vezette: Takács Tamás (Albert István, László István)

SZEGED: Veszelinov – Márkvárt, Szilágyi Z., Tóth B., Kotula (Kurdics, a szünetben) – Haris, Erdei C. (Palincsár, a szünetben) – Mohos, Varga B. (Novák Cs., 61.), Vogyicska Balázs (Papp Á., 66.) – Borvető. Vezetőedző: Alekszandar Jovics

SZENTLŐRINC: Gyurján – Szivacski, Szekszárdi M., Poór (Szekszárdi T., 10.), Kiss-Szemán – Rab B., Vingler – Hajdú R. (Kesztyűs M., 66.), Nyári, Nagy R. (Szolgai, 73.) – Tóth-Gábor. Vezetőedző: Waltner Róbert

Gólszerző: Borvető (58. – 11-esből), ill. Tóth-Gábor (22., 71.), Kiss-Szemán (63.)

MESTERMÉRLEG

Alekszandar Jovics: – Megérdemelte a sikert a Szentlőrinc. Hiába próbáltuk kontrollálni az összecsapást, a vendégek jól védekeztek. Az első félidőben oldalbeadás után érkezett a gól a tavasszal már nem először. Frissítettünk a szünetben, sikerült az egyenlítés, de ha jön egy lövés, és nincs teljes blokk, akkor nehéz a helyzet. Az utolsó negyedórában mindent megtettünk, kapufákat értünk el, de ilyen a futball. Nagyon rossz meccsünk volt ez a mai, nem érdemeltünk döntetlent sem. Az én lelkemen szárad, a rossz döntéseimen múlt ez a vereség. Mire gondolok? Forró fejjel ülök itt, így nehéz értékelni. Senki sem ezt várta a meccstől, jól dolgoztunk, ám kell pár nap, hogy elemezzem a találkozót.

Waltner Róbert: – Nagyon nehéz mérkőzés volt egy remek ékszerdobozban, kiváló élmény volt pályára lépni, edzőnek lenni ebben a létesítményben. Masszív, jó csapat ellen szerepeltünk, és a Szeged többet birtokolta a labdát az első félidőben, mi pedig kontrákból veszélyeztettünk, miközben stabilan védekeztünk. A szünet után sokáig a két tizenhatos között zajlott a játék, majd a szerencse is mellénk állt a második gólnál. A végén két magas, erős centere volt a hazaiaknak, akadt helyzetük több is, de átvészeltük ezt az időszakot hol jó védekezéssel, hol szerencsével. Talán picit jobban megérdemeltük a sikert, értékes győzelmet arattunk idegenben.

ÖSSZEFOGLALÓ

A hazai vezetőedző, Alekszandar Jovics éppen a meccs napján ünnepelte az 53. születésnapját, míg a kezdőrúgást a Szent Gellért Fórum 100. mérkőzésén az a Germán Tamás csapatmenedzser végezte el, aki a legelső, 2019-ben lejátszott szegedi találkozón mesterhármast ért el.

Borvető Áron már a 3. percben egyedül maradt, lőtt is, a labda középre ment, így Gyurján Márton könnyű zsákmánya lett. A hazai ünnep után jött a vendéggól: a 22. percben bal oldali beadás után Tóth-Gábor Kristóf fejelt szépen a bal sarokba (0–1). Tóth-Gábornak akadt még lehetősége az első fél órában, Veszelinov Dániel védett. Az első szegedi lövésre a 32. percig kellett várni, Márkvárt Dávid azonban alaposan célt tévesztett, mellé tüzelt. Aktivizálta magát a Szeged, amely előbb Kotula Máté, majd Varga Gy. Balázs lövésével veszélyeztetett. Tegyük hozzá, a Szentlőrinc remekül kontrázott, szinte minden támadásában benne volt a gólszerzés lehetősége.

Nagyobb szenvedéllyel kezdte a második félidőt a Tisza-parti csapat, voltak veszélyes beadások, majd Borvető lövése után kellett a labdát fölé tolnia Gyurjánnak. Az 58. percben Mohos Barnabást buktatták éppen a tizenhatoson belül, a büntetőt Borvető Áron értékesítette (1–1). Amikor a hazai szurkolók már reménykedhettek volna a sikerben, az egyenlítés után nem sokkal Kiss-Szemán Péter lőhetett a tizenhatoson kívülről, a labda egy védőn megpattanva becsapta a kapust (1–2). A 71. percben pedig már kettővel vezettek a piros-feketék, amikor Tóth-Gábor a szegedi védő szerelése után eléje kerülő labdát az üres kapuba passzolta (1–3).

Mohos közel járt az újabb gólhoz, de erőből telibe bombázta a lécet, majd a kék-feketék akkor sem álltak távol az egyenlítéstől, amikor Novák Csanád estében a kapufára gurított. Hiába tett meg mindent a Szeged, nem sikerült újabb gólt szereznie, így a vendégek elvitték mindhárom pontot.