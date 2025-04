A sportigazgató szerint a Budapest Honvéd nem eladó

A Budapest Honvéd augusztus közepén jelentette be, hogy a korábban tíz évig a DVTK működtetésében is szerepet vállaló Leisztinger Tamás érdekeltségébe tartozó Arago Sport Kft. lett a klub új tulajdonosa.

„Szeretném kijelenteni, hogy a klub nem eladó – válaszolta Fórizs Sándor sportigazgató arra a felvetésre, hogy pletykaszinten azt hallani, hogy a jelenlegi tulajdonos el akarja adni a klubot. – Egy ilyen tradícióval bíró klubot nem illik tíz-tizenöt évnél előbb eladni. Ha megnézzük, hogy a jelenlegi tulajdonos úr az előző csapatánál hány évet volt, akkor azt senki sem gondolhatja komolyan, hogy fél év után megválna a Budapest Honvédtól.”

A sportigazgató a tavaszi szezonnal kapcsolatban elmondta, hogy a csapat eddig az elvárt szinten teljesített, továbbá Kántor Kevin már most bizonyította, hogy a svájci ötödosztályból érkezve a magyar NB II-ben is lehet kiemelkedően futballozni.

„Tudatosan, posztokra igazoltunk olyan játékosokat, akikről azt gondoltuk, hogy karakterükkel és játéktudásukkal is a csapat erősségei lehetnek – ecsetelte Fórizs Sándor a klubhonlapon. – Azt gondolom, hogy az elmúlt kilenc mérkőzésen a csapat az elvárt szinten teljesített – ha ránézünk a tavaszi tabellára, akkor azt láthatjuk, hogy jelenleg a második helyet foglaljuk el a Kisvárda mögött. A csapat szereplése összességében jónak mondható, de nekem is és a stábnak is egy-egy mérkőzéssel kapcsolatban van hiányérzetünk. Bízom a jó folytatásban és feltételezem azt, hogy ha minden a tervek szerint alakul, akkor a következő évi csapatunk alapjait a tavasz folyamán sikerül leraknunk. Természetesen a csapat megerősítésén folyamatosan dolgozunk, hiszen azért vagyunk itt, mert szeretnénk további sikereket elérni – bár jóakaróink elhitették a szurkolókkal, hogy azért érkeztünk, hogy a csapatot a harmadosztályba sodorjuk. Kántor Kevin miatt pedig rengeteg kritikát kaptam szakemberektől és a média különböző munkatársaitól, de úgy vélem, hogy már most bizonyította, hogy lehetséges a svájci ötödosztályból érkezve a magyar NB II-ben is kiemelkedően futballozni. Külön öröm számomra, hogy minden mérkőzésen a gólok többségében tevékeny részt vállalt.”