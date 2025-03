Fordulatos csatában győzött Ajkán, és lezárta négymeccses idegenbeli nyeretlenségét a Vasas

LABDARÚGÓ NB II

21. FORDULÓ

FC AJKA–VASAS FC 2–3 (2–1)

Ajka, Városi Sportcentrum, 700 néző. Vezette: Katona Balázs (Szécsényi István, Topálszki Szabin)

AJKA: Szabados – Kovács N., Jagodics B., Kenderes, Garai (Szabó B., 69.) – Tóth G., Csizmadia Z. (Tar, 69.) – Doncsecz, Kovács B. (Zsolnai, 40.), Borsos (Kopácsi, a szünetben) – Szarka Á. (Bobál G., 81.). Megbízott vezetőedző: Gaál Bálint

VASAS: Bánfalvi – Bodnár G. (Girsik, 39.), Baráth B., Iyinbor, Doktorics – Cseke B. (Berecz, 67.), Kapornai (Németh B., 54.), Hidi M. – Szánthó (Pávkovics, 39.), Tóth M., Rácz B. (Zimonyi, 54.). Vezetőedző: Pintér Attila

Gólszerző: Szarka Á. (15. – 11-esből), Doncsecz (24.), ill. Tóth M. (9., 72. – mindkettőt 11-esből), Zimonyi (82.)

MESTERMÉRLEG

Gaál Bálint: – Két részre bontanám a mérkőzést: úgy gondolom, jól kezdtünk, sajnos megítéltek ellenünk egy büntetőt, de felálltunk, és az első félidőben abszolút a mi akaratunk érvényesült, a játékosok mindent betartottak abból, amit megbeszéltünk. A második félidőben várható volt, hogy beszorítanak majd minket a kapunk elé, de hetven percig az történt, amit mi szerettünk volna. Sajnos nem mindig csak a győzelem az élet, néha kikap az ember, és ezekből tanulni kell.

Pintér Attila: – Nagyon jól kezdtünk, már az elején előnybe kerültünk, majd kiegyenlített a hazai csapat, és a vezetést is meg tudta szerezni. A cserékkel sikerült rendezni a sorokat, és rá tudtuk erőltetni az akaratunkat az ajkaiakra. Gratulálok a csapatomnak, mindenki mindent megtett azért, hogy győztesen hagyjuk el a játékteret.

ÖSSZEFOGLALÓ

„Tiszteljük őket, de hazai pályán szeretnénk nyerni" – szögezte le a mérkőzés előtt az ajkaiak megbízott vezetőedzője, Gaál Bálint. A zöld-fehérek történelmi tettre készültek, ugyanis eddig sohasem sikerült otthon tartaniuk a három pontot az angyalföldiekkel szemben, akik a múltban egy döntetlent leszámítva hatszor győzni tudtak Ajkán. A tabella ugyan nem erről árulkodott, de Csizmadiáék előtt valóban jó esély kínálkozott, hiszen az élvonalbeli terveket szövögető fővárosiak 126 napot számláló, négymeccses idegenbeli nyeretlenséggel, valamint vendégként 408 perce tartó gólcsenddel a hátuk mögött érkeztek a bakonyi városba.

Nem sokat kellett arra várni, hogy utóbbi sorozatot lezárják a piros-kékek, a 9. percben ugyanis Tóth Milán harcolt ki, majd értékesített egy tizenegyest, ezzel pedig 417 minutum után ismét idegenbeli gólnak örülhettek a XIII. kerületiek (0–1). Ez azonban nem tartott sokáig, mert kevéssel ezután az NB II-ben debütáló kapus, Bánfalvi Gergő összehozott egy büntetőt Szarka Ákossal szemben, és ezt ezen az oldalon is a sértett értékesítette (1–1). Az egyenlítés után az ajkaiak addig ütötték azt a bizonyos vasat, amíg meleg volt, ugyanis nem is kellett arra sokat várni, hogy összejöjjön a fordítás: a 24. percben Doncsecz Levente fejese a léc érintésével jutott a kapu közepébe (2–1).

Pintér Attila gyorsan reagált a történtekre, már a szünet előtt pályára küldte a Pávkovics, Girsik kettőst a Szánthó, Bodnár páros helyett. A második játékrészben az idő előrehaladtával egyre jobban irányítása alá vonta az eseményeket a Vasas, amelynek a további cseréi is remekül sültek el, s a szerkezeti átalakítás után negyedórával összejött neki az egyenlítés, Tóth Milán a második büntetőjét is gólra váltotta (2–2). A XIII. kerületiek a hajrában teljesen beszorították a házigazdákat, a látottak alapján az ajkaiaknak már a döntetlen megtartása is bravúr lett volna. Ez végül nem sikerült nekik, mivel a 82. percben Zimonyi Dávid Kenderes szorításában a kapu közepébe lőtte a labdát, idénybeli 11. győzelméhez segítve a Vasast. 2–3