Emberelőnyben begyűrte a Szeged a Mezőkövesdet

LABDARÚGÓ NB II

20. FORDULÓ

SZEGED-CSANÁD GA–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 1–0 (0–0)

Szeged, Szent Gellért Fórum, 1054 néző. Vezette: Katona Balázs (Sinkovicz Dániel, Topálszki Szabin)

SZEGED: Veszelinov – Márkvárt, Szilágyi Z., Horváth M. (Kotula, a szünetben), Tóth B. – Haris (Palincsár, 63.) – Mohos (Herczeg, a szünetben), Varga B. (Biben, 80.), Erdei C., Kurdics (Vogyicska Balázs, 63.) – Borvető. Vezetőedző: Alekszandar Jovics

MEZŐKÖVESD: Juhász I. – Csirmaz, Keresztes B., Zachán, Vajda S. – Posztobányi, Zvekanov (Bora, 80.) – Szendrei Á. (Gresó, 78.), Lőrinczy (Bartucz, 78.), Cibla (Bertus, 78.) – Szalai J. (Oláh B., 78.). Vezetőedző: Csertői Aurél

Gólszerző: Borvető (66.)

Kiállítva: Zachán (16.)

MESTERMÉRLEG

Alekszandar Jovics: – Tipikus másodosztályú meccs volt. Fontos győzelmet arattunk, megküzdöttünk a sikerért, és sokat is tettünk érte. Sokáig nem igazán találtuk a megfelelő döntéseket és helyzeteket a gólhoz, ezért volt kiegyenlített az első félidő, a második játékrészben viszont a változtatások révén, amelyek új energiát adtak a csapatnak, az egyik lehetőségünket értékesítettük. Nem játszottunk jól, de a győzelem a fontos.

Csertői Aurél: – Nehéz hetven percet emberhátrányban játszani... Hibázott a játékosom, de lehet, hogy az első faultja nem volt sárga lapos beavatkozás. Innentől nem tudott sok helyzetet kidolgozni a Szeged, ám egy rögzített helyzet megpecsételte a sorsunkat. Tíz játékossal nehéz bárki ellen is győzni, de olyan hibát követtünk el, amelyet nem szabad máskor elkövetni.

ÖSSZEFOGLALÓ

Egy lövés vendég-, egy fejes hazai oldalon – így kezdődött a meccs, legalábbis annak első tíz perce, majd a 16. perc döntő fontosságú eseményt hozott. Kurdics Levente futott versenyt Zachán Péterrel, utóbbi elütötte a szegedi támadót a saját térfele közepén, így villant a második sárga, egyben a piros lap – emberelőnyben folytatta a Szeged-Csanád GA.

Az első félidőben olyan nagy helyzetet ennek ellenére sem tudott kialakítani a hazai alakulat, viszont akadtak távoli lövések, ilyen volt Varga Gy. Balázs és Erdei Carlo kísérlete, amelyeknél Juhász Istvánnak védenie kellett. A mezőnyfölény megvolt, ám a helyek keresése kevés alkalommal hozott eredményt a zártan védekező Mezőkövesd vonalai között.

A szünet után is megmaradt a koreográfia, azaz a Szeged támadott, a Mezőkövesd védekezett. Lövései is voltak a hazaiaknak, de ezek nem okoztak gondot a vendégkapusnak. Egészen a 66. percig: Erdei beadása után Borvető megcsúsztatta a labdát, Juhász védett, de a kipattanó megint Borvető Áron elé került, aki közelről a hálóba lőtt.

A hajrában a borsodiak feljebb tolták a játékukat, többet birtokolták a labdát, azaz feladták a zárt védekezést az egyenlítés érdekében. Ez azonban nem vezetett eredményre, így a Szeged elvette a Mezőkövesd tavaszi veretlenségét. 1–0