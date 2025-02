NB II: két játékosát kölcsönadta a Budapest Honvéd

Kocsis Gergely 2017-ben került a kispestiekhez, eleinte a Magyar Futball Akadémia U14-es együttesében pallérozódott, majd az akadémiai ranglétrát kijárva a felnőtt csapatokban is bemutatkozhatott. Az NB III-ban a 2021–22-es idényben, míg az NB II-ben két idénnyel később, Pinezits Máté kezei alatt debütált az ETO FC Győr elleni mérkőzésen. Az előző kiírásban összesen hatszor lehetett a kezdőcsapat tagja, ötször pedig csereként állt be. A most futó kiírásban azonban mindössze kétszer ölthette magára a Honvéd mezét – mindkétszer csereként – a Kozármisleny, majd a Mezőkövesd ellen. A 20 éves védő másfél évre kerül kölcsönbe az őszi első Kozármislenyhez.

Kocsis mellett Rácz Balázs is távozik a kispestiektől. A 21 éves támadó a Ferencvárostól érkezett 2018-ban a Honvédhoz, ahol három idényt az MFA csapataiban töltött és bemutatkozhatott a harmadosztályban is. 2022 februárjában ugyanakkor Debrecenbe távozott, ahol négy NB I-es mérkőzésen csereként társai segítségére lehetett. Egy szegedi és egy kozármislenyi kölcsönt követően azonban a 2024–25-ös idényt ismét a Honvédban kezdte meg, ugyanakkor az első csapatban mindössze 28 perc jutott neki. Ráczot fél évre vette kölcsön az a Békéscsaba, amely riválisa a Honvédnak a kiesés ellen folytatott harcban.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A BUDAPEST HONVÉDNÁL

Érkezett: Baki Ákos (Nyíregyháza), Csonka Bonifác (szabadon igazolhatóként, legutóbb Szombathelyi Haladás), Csontos Dominik (ZTE), Földi Dominik (Paks), Pinte Patrik (szlovák-magyar, Nyíregyháza – kölcsönbe), Rácz Gergő (MTK)

Távozott: Átrok Zalán (Kozármisleny – kölcsönbe), Benczenleitner Barna (Nyíregyháza), Dúzs Gellért (Budafok – kölcsönbe), Gyetván Márk (Paks), Kocsis Gergely (Kozármisleny – kölcsönbe), Lőrinczy Attila (Mezőkövesd), Rácz Balázs (Békéscsaba – kölcsönbe)