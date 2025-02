Megszerezte idei első góljait a Vasas, legyőzte a két piros lapot begyűjtő Budafokot

LABDARÚGÓ NB II

18. FORDULÓ

VASAS FC–BUDAFOKI MTE 2–0 (1–0)

Budapest, Illovszky Rudolf Stadion. Vezette: Hanyecz Bence (Garai Péter, Máyer Gábor)

VASAS: Kiss Á. – Bodnár G. (Lehoczky, 82.), Otigba, Iyinbor, Doktorics – Cseke (Hidi M. S., 62.), Urblík J., Kapornai (Rácz B., a szünetben) – Radó (Zimonyi, 77.), Tóth M., Barkóczi Barnabás (Pintér F., 77.). Vezetőedző: Pintér Attila

BUDAFOK: Dúzs (Horváth A., 32.) – Lorentz, Kálnoki-Kis, Kalmár O., Horváth O. (Szerető, 62.) – Németh M., Oláh B. – Szűcs P. (Szabó B., 77.), Merényi (Kun B., 62.), Rétyi – Vasvári (Elek B., 77.). Vezetőedző: Nikházi Márk

Gólszerző: Tóth M. (34. – 11-esből), Barkóczi Barnabás (58.)

Kiállítva: Lorentz (33.), Kálnoki-Kis (71.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A 17. percig kellett várni az első kaput eltaláló lövésre, Vasvári Zoltán kísérlete ment középre, így Kiss Ágoston kiütötte a labdát. Pár perccel később a másik oldalon Barkóczi Benedek próbálkozott, a léc fölé lőtt, nemsokra rá pedig felpezsdült az addigi lassan csordogáló mérkőzés. Dúzs Gellért sérült meg, miután ütközött csapattársával, Németh Márióval, Horváth Andrásnak kellett beállnia, ráadásul rá várt a feladat, hogy „hidegen” tizenegyest védjen.

Ugyanis a csere után Urblík József lécről levágódó lövését követően Kapornai Ákos kísérletét ütötte ki a gólvonal előtt álló Lorentz Márton kézzel, amiért piros lapot kapott, a Vasas pedig büntetőt. A frissen beállt budafoki kapus nem tudott hárítani, Tóth Milán higgadtan gurított a jobb alsóba. Több helyzetet nem tudtak kidolgozni a piros-kékek az első félidőben, a BMTE viszont kétszer is veszélyeztetett, előbb Oláh Bálint perdített a kapu fölé, majd Rétyi Róbert hibázott nagy helyzetben, ugyanis középre lőtt, Kiss Ágoston így hárítani tudott.

Tóth Milán helyzetével indult a második félidő, majd Rétyi Róbert egyenlíthetett volna, ám nem találta el a kaput. Az 58. percben pedig gyakorlatilag eldőlt a találkozó, a mindössze 17 éves Barkóczi Barnabás sarkazós találattal vette be a vendégkaput. Kétgólos hátrányban hitehagyottá vált a Budafok, ráadásul még egy játékosa a kiállítás sorsára jutott – Kálnoki-Kis Dávid reklamálás miatt begyűjtötte a második sárga lapját.

Nem esett szét a budafoki csapat, de kilenc ember ellen már könnyen alakított ki helyzeteket az angyalföldi együttes. Rácz Barnabás több gólt is lőhetett volna, egyszer a kapufát is eltalálta – ekkor járt legközelebb a találathoz –, de Tóth Milán és Doktorics Áron is megdolgoztatta még Horváth Andrást. A piros lapoknak köszönhetően magabiztosan nyert a Vasas, s csak három pont a hátránya az első két helyezett mögött. 2–0

