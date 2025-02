A szlovák élvonalból vett kölcsön centert a Gyirmót

Kelemen Márko fél évre érkezett kölcsönbe a szlovákiai első osztályban szereplő rózsahegyi MFK Ruzomberok csapatától, s a megállapodás vásárlási opciót tartalmaz – közölte a gyirmóti klub a honlapján.

A 24 éves center pályafutását a nagyszombati Spartak Trnava színeiben kezdte, majd Kazincbarcikán, Putnokon, illetve a pozsonyi FC Petrzalkában szerepelt, ezt követően szerződött a Ruzomberokhoz, s kölcsönben még a Szombathelyi Haladásban is futballozott. A támadó ősszel összesen 16 mérkőzésen lépett pályára – 10 bajnokin, három Európa-liga-selejtezőn, egy Konferencialiga-selejtezőn és két Szlovák Kupa-meccsen –, 571 játékpercet kapott, s egy gólt szerzett, illetve két gólpasszt adott.

A Gyirmót emellett a szurkolói ankétján további érkezőket is bemutatott. Iván Alex szintén fél évre kölcsönbe érkezett, s a klubnak további kétéves, opciós hosszabbítási joga van. A 27 éves szélső támadó poszton bevethető játékos a DAC és a Győri ETO akadémiáján nevelkedett, majd Komáromban és Pozsonyligetfalun is szerepelt, de megfordult a cseh élvonalban szereplő Karviná együttesénél is. Dobozi Krisztiánt végleg szerződtette a klub, a 20 esztendős védő januárig a Sepsi OSK játékosa volt, tavaly tavasszal Kazincbarcikán szerepelt kölcsönben, ahol 11 mérkőzésen egy gólt szerzett.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A GYIRMÓT FC GYŐRNÉL

Érkezett: Dobozi Krisztián (román-magyar, szabadon igazolhatóként, legutóbb Sepsi OSK – Sepsiszentgyörgy, Románia), Gajdos Zsolt (Szeged-Csanád GA), Iván Alex (szlovák-magyar, MFK Karviná – Csehország – kölcsönbe), Kelemen Márko (szlovák-magyar, Ruzomberok – Rózsahegy, Szlovákia – kölcsönbe), Papp Milán (Kecskeméti TE – kölcsönbe)

Távozott: Erdei Milán (?), Molnár János (?)