Orbán Viktor felköszöntötte volt edzőjét, Németh Jánost

A lovasberényi születésű szakembert a Fehérvár FC is felköszöntette Instagram-posztjával. Németh János 1977-ben az élvonalbeli MÁV Előre ifjúsági edzője és utánpótlás-vezetője lett, együttesével országos harmadik helyet is szerzett. 1982-ben állt a Vidi alkalmazásába, több szakosztály mellett módszertani főelőadó lett. 1988-ban technikai vezetőnek nevezték ki az első csapat mellé, 1992-től az utánpótlásnál töltötte be ugyanezt a szerepkört. 1998 és 2000 között ismételten az első csapatnál szereplését segítette, majd megint a fiatalokkal kezdett foglalkozni és mind a mai napig a fehérvári klubnál dolgozik.