Párhuzamos életrajzok – Thury Gábor jegyzete

A 22-szeres korábbi válogatott pályafutása erősen hajaz Gera Zoltánéra: 2021 óta a válogatottnál, Marco Rossi szövetségi kapitány mellett dolgozott – majd kikerülve a nagyválogatott vonzásából inkább a sikertelenség szegélyezte az útját. Gera Zoltán az U21-es válogatotthoz került, helyét Laczkó Zsolt töltötte be, majd akárcsak a Ferencváros korábbi 97-szeres válogatottja, a Kispesten tizenhat élvonalbeli meccsen pályára lépő, 2017-ben bajnoki aranyérmes, a Sampdoriában Serie A-mérkőzésen is lehetőséghez jutó utóda is klubcsapatnál ült le a kispadra. Gera a Vasasnál, Laczkó a Honvédnál nem evett meg sok sót – az egykor szebb napokat látott, ám régóta gödörben lévő együtteseket ők sem tudták felívelő pályára állítani. Talán nem elhamarkodott vélemény: Gera nem tűnik elég karizmatikusnak, Laczkó viszont annyira kevés időt tölthetett klubcsapatnál, hogy korai lenne állást foglalni a teljesítményével kapcsolatban.

Nyilvánvaló, a válogatottnál nem nekik kellett vállalni a felelősséget, az eredményekért Marco Rossi tartotta, tartja a hátát. Ugyanakkor nem lehet pálcát törni felettük, mert mindketten meg akarták mutatni magukat klubcsapatnál – mégiscsak az a szakmai munka kohója. Hogy mennyire forró, jól mutatja, Gera Angyalföldről már Kecskemétre költözött…

Szakmai zsargonban fogalmazva: Kispesten és a Fáy utcában jobban inog a kispad, mint a jól szereplő együtteseknél. Amikor a két szakember képbe került, a csapatok már vergődtek, nem lehet azt mondani, velük került lejtőre. Inkább a szakmai vezetőség felelőssége vetődik fel: miért éppen a válogatottnál részfeladatokat megoldó, de rutintalan szakemberekre esett a választás?

Nem biztos, hogy a kudarcélmény segíti a karrierjük elején állókat…

