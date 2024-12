NB II: a Csákvár csak a Barcelonához engedné el házi gólkirályát...

Nagy Zoárd óriási fejlődésen ment keresztül, mióta Mosonmagyaróvárról Csákvárra igazolt. Az előző bajnokságban tíz gólig jutott és az együttes házi gólkirálya lett, ám az idei őszön még ezt a statisztikai mutatót is túlszárnyalta – parádés szezont futott, tizenöt bajnokin kilenc gólt jegyzett, s ezzel felkeltette más, tehetősebb klubok érdeklődését. Több csapat neve felmerült, konkrétan az NB II-ben sereghajtó Budapest Honvéd biztosan érdeklődött a támadó iránt.

Klubja azonban most leszögezte, hogy a jó felépítésű, magas, erős középcsatárt nem szándékozik eladni, azaz Nagy Zoárd tavasszal is a csákváriakat erősíti. Hacsak nem jelentkezik be érte a spanyol FC Barcelona, amely esetleg benne véli felfedezni Robert Lewandowski utódját…

A Csákvár az őszi szezon után 19 ponttal a 9. helyen áll a másodosztályban.