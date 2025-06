Megvan az NB II-es Csákvár első nyári új szerzeménye

A 30 éves, utánpótláskorában a Puskás Akadémián nevelkedő (az NB I-ben felcsúti színekben mutatkozott be 2014-ben) Lorentz Márton a védelem több posztján is bevethető. A rutinos hátvéd a PAFC után szerepelt Dunaújvárosban, Soroksáron, majd három évet töltött Pakson, illetve megfordult a Siófok és legutóbb a Budafok színeiben is. Az előző két idényben Budafokon alapember volt – a 2024–2025-ös kiírásban 25 NB II-es bajnokin játszott, egy kivételével mindannyiszor kezdőként.

