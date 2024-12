Laczkó Zsolt: Egyik osztálynak sem tesz jót, ha háromhavonta új osztályfőnök érkezik

„Szomorú és csalódott vagyok, de ennyi tapasztalatot a fociról, emberekről és a családról ilyen rövid idő alatt másképp biztosan nem szereztem volna – felelte az m4sport.hu-nak Laczkó Zsolt arra a kérdésre, hogyan fogadta a klub döntését. – Minden értelemben intenzív időszakon vagyok túl: elkezdtem egy kemény munkát a saját stábom nélkül, amelynek tagjai az NB III-ban kellett hagynom. Ezzel rengeteg időt veszítettem, mert az új stábbal is először egy hullámhosszra kellett kerülnünk – bár kiváló szakemberek, ebben a nehéz szituációban gyorsabban tudtunk volna haladni azokkal, akikkel már régóta együtt dolgozom. Kiépítettem a bizalmat a játékosokkal, de néhányukat jobbnak ítéltem, mint amit jelenleg nyújtani tudtak, így ebben hibáztam. A csapatot és a stábot olyan formában örököltem, melybe nekem már nem volt beleszólásom. Amilyen gyorsan érkezett a felkérés, olyan gyorsan lett vége a közös munkának. Persze ilyen a foci, de egyik osztálynak sem tesz jót, ha háromhavonta új osztályfőnök érkezik. A vezetők azt kommunikálták, hosszú távú projektben gondolkodnak velem: hároméves célt tűzött ki a klub a feljutásra, és én ehhez képest kezdtem el a munkát. A Kisvárda és a Vasas ellen mutatott játék és az ott elért eredmények alapján nem tartom logikusnak, hogy most menesztettek, az utolsó két meccs előtt sokkal reálisabb lett volna.”

A klub egy nappal a 38. születésnapja előtt menesztette a szakembert, aki elmondta, a vezetőktől semmilyen negatív szakmai kritikát nem kapott a felkészülés során, és úgy véli, idény közben a legrosszabb edzőt váltani. Laczkó szerint jó alapokkal hagyta ott a csapatot, erőnlétileg sokkal jobb állapotba került a társaság, de beszélt a mentális problémákról is.

„A játékosok teljesen elveszítették az önbizalmukat, végig azon dolgoztunk, hogy segítsünk nekik ezt visszaépíteni. Itt is hibáztam: bár szerettem volna, nem hozhattam az első percben egy kiváló mentáltrénert. Az edzéseken jól teljesítettek a fiúk, de a meccseken sok meghatározó egyéni hibát vétettek, ami szintén mutatta a mentális állapotukat – mondta a játékosként 22-szeres válogatott tréner, aki azt is elárulta, megbánta-e, hogy a magyar válogatott másodedzői posztját elhagyva leült a Honvéd kispadjára. – Nagyon szerettem Marco Rossival együtt dolgozni, zseniális szakembernek tartom, de úgy éreztem, ez egy olyan lehetőség, annyira komplex és nehéz feladat, amely jelentős kihívások elé állít. Úgy vélem, a nehézségek nagyon megerősítettek, így ma is elvállalnám a feladatot. Az eredménytelenséget figyelembe véve nem volt jó döntés, de ha a szívemre teszem a kezem, kijelenthetem: annyit tanultam, amennyit más tíz év alatt. Már most, az edzői pályafutásom elején megtanultam, milyen hibákat nem szabad elkövetnem, például ekkora kompromisszumot többé nem fogok kötni.”

Mint beszámoltunk róla, a kispestiekkel 11 másodosztályú mérkőzésen kilenc pontot gyűjtő Laczkó helyét Feczkó Tamás vette át, akinek érkezését csütörtök este jelentette be a Honvéd.