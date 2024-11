Kovács Marcell: Kapott gól nélküli meccsen a legédesebb a győzelem

Ilyen a tökéletes győzelem kapusszempontból: 1–0 és a három ponthoz két nagy bravúrt is be kellett mutatni. Kovács Marcell, a Kisvárda 1-ese a Békéscsaba elleni hétvégi NB II-es meccsen Hodonicki Márk lövései után mindkét félidő végén védett egy-egy olyat, amely elengedhetetlen volt a listavezető sorozatban ötödik győzelméhez.

„A kilencvenegyedik percben leadott lövés után kellett nagyobbat hárítanom, abban a kísérletben több erő volt, jó helyre is ment, pörgött a labda, de jól tudtam beleérni – mondta a lapunknál a forduló válogatottjába bekerülő Kovács Marcell. – Kapusként jobban örülök az egy-nullának, mint a Gyirmót elleni hat-négynek, bár tudom, a szurkolók ezzel nem feltétlenül így vannak. Azért nem baj, ha a végén már kétgólos az előnyünk, mert Szentlőrincen kaptunk gólt a hosszabbításban, akkor belefért, most viszont súlyos árat fizethettünk volna érte.”

A 21 éves kapus jól teljesített az előző, NB I-es idényben, a legkevésbé sem rajta múlt a Kisvárda Master Good kiesése. A mostani NB II-es évadban viszont csak a 6. fordulóban tudta elfoglalni a helyét a gólvonalon.

„Motiváltan vágtam neki a bajnoki évnek, szerettem volna feljutó csapat kezdőkapusa lenni – folytatta Kovács Marcell. – Ehhez képest a felkészülés első hetében eltört az ujjam, gyötrelmesen fájdalmas rehabilitációs időszak várt rám. A csapat számára az eredmények nem alakultak jól, minél hamarabb segíteni akartam, így siettettem a visszatérésemet. Úgy érzem, megerősödtem, bár a formámat tekintve még nem tartok ott, mint a tavasszal, de az a cél, hogy a lehető leghamarabb elérjem azt a szintet.”

A tavasznak része volt a Ferencváros elleni idegenbeli meccs (0–0), amelyen úgy őrizte meg kapuját a góltól, hogy lapunktól 9-es osztályzatot kapott. A mostani teljesítménye kicsit ellentmondásos, mert bár éllovas létére a Kisvárda húsz kapott góljánál csak két csapat (Tatabánya, Honvéd) szedett be többet (az is igaz, Kovács Marcell a húsznak a felét kapta hét bajnokin), háromszor is bekerült a játéknap legjobbjai közé.

„Három bajnokin és egy kupameccsen sem kaptam gólt, illetve Szentlőrincen is csak úgy, hogy már a középkezdésre sem jutott idő, viszont kétszer, a Mezőkövesd és a Gyirmót ellen négyet is. Vagyis nagy a kilengés, de azzal szeretném segíteni a csapatot, hogy minél több meccset hozzak le nullára. Az elsődleges, hogy nyerjünk, de négy, vagy a meccs végén kapott gól utáni győzelmet követően sem a legjobb érzés lejönni a pályáról. A lényeg azonban, hogy rátaláltunk a győztes útra” – vallja Kovács Marcell, aki egykori csapattársai és edzői közül sokat ad korábbi soroksári kollégája, Holczer Ádám és a Ferencvárosnál vele dolgozó Házi László véleményére, ezeket ötvözi a kisvárdai kapusedző, Sandro Tomic által elmondottakkal.

13. FORDULÓ

November 10., vasárnap

13.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Soroksár SC

13.00: Békéscsaba 1912 Előre–Vasas FC

13.00: Szentlőrinc–Budafoki MTE

13.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Budapest Honvéd FC

17.00: HR-Rent Kozármisleny–BVSC-Zugló

17.00: Aqvital FC Csákvár–FC Ajka

17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Kisvárda Master Good

17.00: Opus Tigáz Tatabánya–Gyirmót FC Győr