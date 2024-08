Több mint 100 meccset játszott az élvonalban, most az NB III-ban folytatja a fehérorosz középpályás

A 35 éves, hétszeres fehérorosz válogatott védekező középpályás hazája csapatai mellett légióskodott Izraelben, Oroszországban, majd futballozott Sepsiszentgyörgyön, a magyar futball kedvelői pedig Mezőkövesdről ismerhetik. A dél-borsodiak együttesében öt éven keresztül játszott, az NB I-ben 116 mérkőzésen lépett pályára.

„A második csapatunkhoz olyan tapasztalt játékost kerestünk, aki nemcsak a saját NB I-es együttesünkből játszik vissza, hanem hét közben is a fiatalokkal dolgozik – fogalmazott Alekszandr Karnyickij érkezésével kapcsolatban Simon Miklós, a DVTK Labdarúgó Sportakadémia szakmai igazgatója a klubja honlapjának. – Aleksz később szeretne edzősködni, mi ebben segíthetünk neki, ő pedig a pályafutása során összegyűlt rengeteg tapasztalatot adhatja át a fiataljaink számára. Egyfajta mentori szerepet is betölthet, a legfontosabb feladata az egyéni képzésben lesz, és az sem elhanyagolható szempont, hogy angolul és magyarul is beszél, így két nyelven kommunikálhat a játékosainkkal.”