NB II: újabb Vasas-meccs kerül képernyőre augusztusban

Korábban már beszámoltunk róla, hogy a Vasas budafoki vendégjátéka augusztus 12-én, hétfőn képernyőre kerül, de most az is biztossá vált, hogy az eredetileg augusztus 18., vasárnap, 19.00 órára kisorsolt Vasas–OPUS Tigáz Tatabánya mérkőzést is közvetíti az M4 Sport. Ennek a találkozónak a kezdési időpontja is módosul, mégpedig augusztus 19., hétfő, 20.00 órára.

Az eredetileg augusztus 25., vasárnap 17.30 órára kisorsolt Mezőkövesd Zsóry FC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia meccset is kijelölte az M4 Sport közvetítésre, s ennek a meccsnek is módosul a kezdési időpontja – a találkozót augusztus 26-án, hétfőn, 20.00-tól játsszák.