NB II: bajnok és kupagyőztes játékost szerződtetett a Szentlőrinc

A szélső támadóként és támadó középpályásként egyaránt bevethető játékos a Kaposvári Rákóczi FC színben mutatkozott be az élvonalban, az NB I-ben 177 alkalommal lépett pályára – 19 gólt szerzett, emellett 28 gólpasszt is kiosztott –, valamint három szezont eltöltött a román első osztályban is. 2019-ben és 2020-ban magyar bajnoki címet nyert a Ferencvárossal, az előző idényben Magyar Kupa-győzelmet ünnepelhetett a Pakssal.

„Nagyon szimpatikus volt számomra, hogy a Szentlőrinc minden követ megmozgatott azért, hogy náluk folytassam pályafutásomat, ráadásul Waltner Róberttel dolgoztunk már együtt, ami még egy plusz volt az egyezség létrejöttében, nem beszélve a klubnál, a klubért dolgozó emberek pozitív személyiségéről – fogalmazott klubja honlapjának Bőle Lukács, aki a 2023–2024-es szezon tavaszát a Mezőkövesd Zsóry FC-nél töltötte. – Jól rajtolt a csapat, úgy gondolom, hogy a folytatásban is szerezhetünk még több örömöt a szurkolóinknak, amihez viszont mindenkitől a maximumra lesz szükség, amiből én is ki akarom venni a részemet!”

A másodosztályt vezető Szentlőrinc a 4. fordulóban, vasárnap 17.30-tól a Csákvárt fogadja.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A SZENTLŐRINCNÉL

Érkezett: Bőle Lukács (Mezőkövesd Zsóry FC), Dinnyés Olivér (NK Nafta – Szlovénia), Gyurján Márton (Zalaegerszegi TE), Hajdú Roland (Soroksár SC), Jaroszlav Heles (ukrán-magyar, Kisvárda Master Good – ismét kölcsönbe), Kostyák Rajmund (Illés Akadémia), Nagy Máté (Paksi FC – kölcsönbe, legutóbb Kozármisleny, kölcsönben), Nagy Richárd (Paksi FC – kölcsönbe, legutóbb Szeged-Csanád GA, kölcsönben), Papp Csongor (Zalaegerszegi TE – kölcsönbe, legutóbb Vasas, kölcsönben), Poór Patrik (BVSC-Zugló), Rab Boldizsár (Vasas FC – kölcsönbe), Stifter Patrik (Illés Akadémia), Szabó Benjámin (Vasas FC – kölcsönbe), Szekszárdi Milán (Paksi FC – kölcsönbe, legutóbb Kazincbarcika, kölcsönben), Szekszárdi Tamás (Pécsi MFC), Tarcson Ákos (Budapest Honvéd II), Tóth-Gábor Kristóf (Pécsi MFC)

Távozott: Cserneczky László (Nagykozár KSE), Erdész Ádám (VS Dunakeszi), Havas Attila (SV Wörgl – Ausztria), Kiss Máté (PTE-PEAC), Major Péter (PTE-PEAC), Miklós Péter (Pécsi MFC – kölcsönből vissza), Múcska Viktor (Komárom VSE), Németh Márk (Pécsi MFC), Pataki Bence (Nyíregyháza Spartacus – kölcsönből vissza), Sághy Félix (Karcagi SE), Szabó Zalán (Majosi SE), Szmola Bálint (Tiszakécskei LC)