Eördögh András: Egyszerűen ezt a mérkőzést mi akartuk jobban megnyerni

„Egyszerűen ezt a mérkőzést mi akartuk jobban megnyerni, ez érződött a kezdő játékosokon, a cseréken, s azokon is, akik nem léptek most pályára a Vasas ellen. Egész héten azzal a mentalitással edzettünk, hogy nincs más, csak a győzelem, vagy minimum pontot vigyünk el innen. Elképesztő meló volt, le a kalappal mindenki előtt” – értékelt Eördögh András.

A nyáron a Honvédtól a Tatabányához igazoló középpályás videónkban arról is beszél, mennyit jelent neki a gólja, főleg annak tükrében, hogy az elmúlt idényben nem talált be a kapuba. Emellett részletesen is beszél arról, mi volt a Tatabánya sikerének kulcsa, és mennyire elégedettek azzal, hogy négy forduló alatt már hat pontnál járnak az NB II újoncaként.

Továbbá, szót ejt a remek szurkolótáborról is, akik a meccs végén alaposan meg is ünnepelték a csapatukat.