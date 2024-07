Tíz év után a Szeged elleni bravúrgyőzelemmel tért vissza a másodosztályba a Tatabánya

LABDARÚGÓ NB II

1. FORDULÓ

OPUS TIGÁZ TATABÁNYA–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 3–2 (0–1)

Tatabánya, Grosics Gyula Stadion, 1300 néző. Vezette: Kovács J. Zoltán (Bertalan Dávid, Ring Kevin)

TATABÁNYA: Lóth – Buna, Jagodics M., Harsányi D. – Csernik (Vida K., 80.), Szegleti, Bertus (Jelena, 52.), Katona K. (Varga D., 52.) Árvai (Vass P., 52.), Eördögh, Letenyei (Soltész B., a szünetben). Vezetőedző: Gyürki Gergely

SZEGED: Takács J. – Gera N., Szilágyi Z., Horváth M., Tóth B. – Varga B. (Kurdics, 66.), Márkvárt, Haris (Pruska, 85.) – Papp Á. (Sarr, 80.), Borvető, Takács-Földes (Mohos, 66.). Vezetőedző: Michael Boris

Gólszerző: Szegleti (55.), Jagodics M. (61.), Soltész B. (82.), ill. Varga B. (23., 49.)

MESTERMÉRLEG

Gyürki Gergely: – Az első félidei eredmény kicsit hízelgő volt ránk nézve, majd ráadásként bent maradtunk az öltözőben. A hármas cserének köszönhetően kettő kettő után ki-ki meccset sikerült a magunk javára fordítanunk.

Michael Boris: – Hatvan percig azt játszotta a csapat, amit elterveztünk, ám ilyen az NB II, agyonnyert mérkőzést sikerült elvesztenünk.

ÖSSZEFOGLALÓ

Szinte hihetetlen, de a tatabányai szurkolóknak 3718 napot kellett arra várniuk, hogy a nagy múltú, szeretett klubjukat ismét másodosztályú bajnokin buzdíthassák. A bányászvárosiak legutóbb 2014. május 24-én az akkor még Dunaújváros Pálhalma ASE néven szereplő ellenféllel szemben vívtak hazai környezetben NB II-es találkozót, majd hat harmadik ligás, valamint két megyei I. osztályban eltöltött idény után 2024 júliusának utolsó vasárnapján visszatért a profi futball a Grosics Gyula Stadionba (természetesen ebben nincs beleszámítva a Budaörs évekig tartó tatabányai NB II-es albérlete, amíg a saját stadionja elkészült).

A leírtak tükrében nem csoda, hogy a kék-fehérek szereplését már a klub hétfői esti sajtóeseményén és szurkolói ankétján is hatalmas érdeklődés övezte, ami az idénynyitó napján csak fokozódott. A sorsolásnak köszönhetően rögtön igazán nehéz feladat várt Gyürki Gergely tanítványaira, akik az elmúlt három idényben egyaránt negyedik helyen végző, az új mezőnyben a negyedik legértékesebb kerettel bíró, a feljutást ismét megcélzó szegedieket fogadták.

Az előzetes várakozásoknak megfelelően remek lelátói hangulat mellett feszülhettek egymásnak a felek, mindkét oldal komoly támogatást kapott a drukkereitől. A találkozó első szakaszában érződött, hogy melyik együttes az összeszokottabb: a vendégek 10 perc leforgása alatt háromszor is komolyan veszélyeztettek, majd a félidő derekán Varga Balázs szépségdíjas találatával a vezetést is megszerezték – tegyük hozzá, hogy megérdemelten.

A folytatás is elsősorban a szegediekről szólt, akik többször is közel kerültek a második gól megszerzéséhez, ám a szünetig már nem változott az eredmény. A térfélcsere után a Tisza-partiak ott folytatták, ahol abbahagyták, a 49. percet írtuk, amikor Varga Balázs megszerezte önmaga és csapata második gólját. Gyürki azonnal egy hármas cserével reagált az eseményekre, ami remek húzásnak bizonyult, hiszen életjeleket mutatott az újonc, ráadásul nem is akármilyeneket: az 55. percben Szegleti Gergely óriási szabadrúgásgóljával megfelezte, majd hat perccel később Jagodics Márk távoli bombájának köszönhetően már ledolgozta hátrányát.

Ki-ki meccs formájában kezdődhetett minden elölről, ehhez mérten mindkét oldalon akadtak helyzetek, de hol az egyik, hol pedig a másik tábor bosszankodott az elpuskázott lehetőségek miatt. A 82. percben aztán ismét hangrobbanás tört ki a Grosics Gyula Stadionban, amikor Vass Patrik szabadrúgása nyomán Soltész Barnabás a kapu jobb oldalába fejelte a labdát, vezetéshez juttatva övéit. A hátralévő időben a szegediek próbáltak legalább egy pontot megmenteni, de a legvégén Pruska Dániel lövését is bravúrral hatástalanította Lóth Péter, aki ezzel valószínűleg nemcsak bravúrgyőzelemhez segítette csapatát, hanem jó eséllyel a forduló kapusa címet is begyűjtötte. 3–2

