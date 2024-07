NB III: kiszáll a többségi tulajdonos a soproni klubból

Ahogy a közlemény fogalmaz, az SC Sopron futballcsapatának életében új korszak kezdődik, ugyanis a helyi felnőtt férfi labdarúgást működtető gazdasági társaság tulajdonosi szerkezete módosul. A többségi tulajdonrészt eddig birtokló Caola Invest Kft. átadja üzletrészét a kisebbségi tulajdonos Sport Club Sopron Egyesületnek.

Az elmúlt két év során a klub a megszűnés széléről indulva a megyei első osztályból egészen az NB III középmezőnyéig jutott. A Caola Zrt. nemrégiben Martonvásáron új gyártócsarnokot épített, és székhelyét is ide helyezte át, ezzel párhuzamosan a sporttámogatási és társadalmi felelőségvállalási céljait is erre a térségre kívánja összpontosítani. Ezáltal nemcsak a helyi sportélet fellendítéséhez, hanem a fiatal tehetségek támogatásához is szeretne jelentősen hozzájárulni.

A Caola Zrt. hosszú múltra tekint vissza a sportélet támogatásában. A 90-es években a női kézilabda NB I-ben szereplő Zalaegerszeg csapatát, 2020 óta az FTC labdarúgócsapatát és a Groupama Arénát támogatta. Az SC Sopron labdarúgócsapatának támogatása 2022-től 2024-ig tartott.

A soproni csapat az NB III Északnyugati csoportjának 2023–2024-es kiírásában újoncként a 10. helyen végzett.