NB II: a Mezőkövesd kapust, a Gyirmót támadót igazolt

A Gyirmót 2+1 éves szerződést kötött Horváth Rajmunddal – közölte a klub honlapja. A 20 esztendős, ballábas támadó az Illés Akadémia korosztályos csapataiban nevelkedett, majd a Szombathelyi Haladásban mutatkozott be a másodosztályban 2021-ben. A korosztályos válogatott labdarúgó eddig 97 alkalommal lépett pályára az NB II-ben, és 12 gólt szerzett.



Deczki Máté személyében egy 24 éves, korábbi utánpótlás-válogatott kapust igazolt a Mezőkövesd – számolt be a borsodi klub. A játékos a Debreceni Honvéd SE-ben kezdte pályafutását, majd védett a Báránd KSE, a Hajdúböszörmény-Olasz Focisuli és a Debreceni VSC utánpótlás-együttesében is. Ezt követően 2016 augusztusában Angliába, a Stoke City U18-as gárdájához igazolt, de megfordult a Hednesfordban is, mígnem háromévnyi légióskodás után hazatért, és Ajkán folytatta pályafutását, ahol a 2019–2020-as szezonban egy NB II-es mérkőzésen lépett pályára.

Még ugyanebben az idényben, augusztusban a VLS Veszprémhez került, melyben 15 harmadosztályú találkozón jutott lehetőséghez. A bakonyi gárdában a 2020–2021-es évadban 32 bajnokin őrizte a kaput. A következő szezont már a Debreceni EAC-nál töltötte, melynek színeiben 10 bajnokin védett az NB III-ban. Deczki Máté a legutóbbi két évben a Hódmezővásárhelyi FC-t erősítette, és alapembernek számított, hiszen összesen 61 harmadik vonalbeli találkozón játszott.



NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A GYIRMÓT FC GYŐRNÉL

Érkezett: Horváth Rajmund (Szombathelyi Haladás), Hudák Martin (PMFC), Katona Máté (Soroksár), Miknyóczki Ádám (MTK Budapest, legutóbb PMFC, kölcsönben)

Távozott: Jova Bálint (?), Kovács Milán (Nyíregyháza Spartacus), Medgyes Zoltán (Bp. Honvéd), Soltész Dominik (Kisvárda Master Good), Szatmári István (Békéscsaba 1912 Előre), Szőke Gergő (MTK Budapest – kölcsönből vissza), Takács Ronald (?)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC-NÉL

Érkezett: Bányai Péter (Iváncsa), Bartusz Dániel (VSC 2015 Veszprém), Bodnár Attila (Hatvan – kölcsönből vissza), Csirmaz István (Diósgyőri VTK), Deczki Máté (Hódmezővásárhelyi FC), Harsányi István (Pécsi MFC), Jacsó Dávid (Salgótarjáni BTC), Kállai Zalán (Tiszakécskei LC – kölcsönből vissza), Krausz Raul-Zoran (Pécsi MFC), Márkus Attila (Tiszakécskei LC – kölcsönből vissza), Zachán Péter (VSC 2015 Veszprém), Vanja Zvekanov (Szombathelyi Haladás)

Távozott: Ilja Beriasvili (grúz, MTK Budapest), Marko Brtan (horvát, ?), David Babunszki (észak-macedón, ?), Bőle Lukács (?), Sztefan Drazsics (szerb, ?), Christian Gomis (szenegáli, BG Pathum United – Thaiföld), Lucas Hedlund (svéd, GAIS – Svédország), Aleszkandr Karnickij (fehérorosz, ?), Kotula Máté (kazincbarcikai kölcsön után Kecskeméti TE), Kovácsik Ádám (?), Kócs-Washburn Erik (DVSC – kölcsönből vissza), Andrej Lukic (horvát, ?), Nagy Gergő (?), Riccardo Piscitelli (olasz, Újpest), Pillár Róbert (szlovák, ?), Jairo Samperio (spanyol, ?), Szilágyi Szabolcs, Szivacski Donát (mindketten Vasas FC – kölcsönből vissza), Szolgai Máté (DAC 1904 – Szlovákia – kölcsönből vissza), Ugrai Roland (?)