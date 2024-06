Hivatalos: az Újpestről távozó Pauljevics a Honvédnál folytatja

„Tapasztalt védő érkezik. A rendkívül rutinos jobb oldali védő 270 NB I-es mérkőzésen lépett pályára, amelyeken 13 gólt szerzett és 21 gólpasszt adott, s minden magyarországi szezonjában stabil tagja volt az aktuális csapatának, pályára lépve a bajnoki találkozók jelentős részén” – írja oldalán a Budapest Honvéd.

Pauljevics 35 éves, Újpesten már nem számoltak vele, így az előző idény végén távozott.

„Branko Pauljevics személyében olyan játékos érkezik hozzánk, aki az elmúlt években az NB I-ben futballozott, ismeri a magyar mezőnyt, ráadásul csapataiban rendszeres játéklehetőséget harcolt ki magának. Gyors, agilis futballista, a tapasztalata mellett mindenképpen kiemelném a küzdeni tudását, a szellemiségét, hiszem, hogy ezt nálunk is megmutatja majd és olyan akarattal játszik, amit elvárhatnak tőle a szurkolók. Emellett szeretnénk ha ezt az akaratot, ezt a küzdőszellemet a társainak is átadná, ezzel is segítve a csapatot“ – mondta Kun Gergely, a Honvéd ügyvezetője.

„Boldog vagyok, hogy csatlakozhatok a Honvédhoz, köszönöm mindenkinek, aki segített abban, hogy ide igazolhatok – kezdte Branko Pauljevics. – Bevallom, nehéz magamról nyilatkozni, sokkal jobban szeretném azt, ha a játékom beszélne majd helyettem“ – mondta a kétszeres MK-győztes védő.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A BUDAPEST HONVÉDNÁL

Érkezett: Branko Pauljevics (szerb, Újpest FC, szabadon igazolhatóként)

Távozott: Futács Márkó (visszavonult), Kaczvinszki Dominik (Újpest FC), Ivan Lovric (horvát, visszavonult), Kovács Nikolász (szabadon igazolható), Haragos Viktor (szabadon igazolható)

Szerződése lejártával távozhat: Adorján Krisztián, Bocskay Bertalan, Bobál Gergely, Holman Dávid

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: Babós Levente (Puskás Akadémia FC, legutóbb kölcsönben: Csákvár, szabadon igazolhatóként), Baranyai Nimród (Debreceni VSC), Bese Barnabás (Fehérvár FC), Dénes Adrián (Fiorentina – Olaszország), Kaczvinszki Dominik (Budapest Honvéd), Riccardo Piscitelli (olasz, Mezőkövesd, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhet: Yohan Croizet (francia, Zalaegerszegi TE FC), Eckl Patrick (Komáromi FC), Mucsányi Márk (BVSC)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Dékei Márk, Simon Balázs

Kiszemeltek: –

Távozók: Peter Ambrose (nigériai, Aberdeen – Skócia), Jorgosz Andzulasz (görög, szabadon igazolható), Dzenan Burekovic (bosnyák, szabadon igazolható), Albi Doka (albán, szabadon igazolható), Sztefan Jevtovszki (északmacedón), Kiss Tamás (szabadon igazolható), Luca Mack (német, szabadon igazolható), Heinz Mörschel (dominikai-német, szabadon igazolható), Branko Pauljevics (szerb-magyar, Budapest Honvéd, szabadon igazolhatóként), Franklin Sasere (nigériai, szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozók: Varga Balázs (Szeged-Csanád GA)

Kölcsönből visszatér klubjához: Huszti András (Zalaegerszegi TE FC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –