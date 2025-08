Jelesre vizsgázott a 40. Magyar Nagydíjon a Hungaroring vadonatúj infrastruktúrája; állandó téma Gruber Zsombor klubváltása

A NEMZETI SPORT KEDDI SZÁMÁBÓL:





Jelesre vizsgázott a 40. Magyar Nagydíjon a Hungaroring vadonatúj infrastruktúrája – benne a grandiózus főépülettel és főlelátóval. A mogyoródi létesítményt vezető Gyulay Zsolt az eddigi legnehezebb nagydíján van túl, de örül a sikeres rendezésnek és a rengeteg dicséretnek. A Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója szerint „a nézőknek lehet, hogy Axl Rose és »Amerika kapitány«. érkezése az érdekes, de ennél sokkal fontosabb, hogy egy ilyen beruházásnak óriási üzleti hozadéka van gazdasági vonatkozásban is. A GDP-t nemcsak azzal tudjuk növelni, hogy a nagydíj miatt hazánkba jön százezer külföldi turista, hanem azzal is, hogy a rendezéssel és a felújítással hatalmas mértékben növeljük a bizalmi indexünket a befektetők és a gyárak szemében. Ilyenkor nagyon fontos üzletek is köttetnek.”

Múlt pénteken jött a hír, miszerint Gruber Zsombor helyére Gabi Kanikovszki került a Ferencváros Ludogorec elleni BL-selejtezős párharcának keretébe, minderről az internetről értesült a húszéves támadó. Hogy kimaradt, nem viselte meg az egyszeres felnőttválogatott csatárt, mi több, felspannolta a szombati, Kazincbarcika elleni hazai bajnokira: a 3–0-ra megnyert összecsapáson két gólpasszával és a hajrában szerzett tizenegyesgóljával a mérkőzés legjobbjának bizonyult. Noha a tehetséges futballista 2024 februárja óta a magyar rekordbajnok kötelékébe tartozik, csupán 17 bajnokin kapott lehetőséget a zöld-fehéreknél. Esterházy Mátyás, a Grubert képviselő az EM Sports Consulting játékosügynökség vezetője és tulajdonosa lapunknak azt mondta: „A folyamatos játéklehetőség miatt a klubváltás állandó téma közöttünk, de annak örülnénk a legjobban, ha a Ferencvárosban tudna rendszeresen pályára lépni.”

Új vezetőedzővel, sok, győri kötődésű fiatallal, az európai kupaporondtól távol maradva vág neki a következő idénynek a tavalyi bajnoki ezüstérmes Győr női kosárlabdacsapata „Már az előző idényben gondolkodtunk rajta, hogy kissé visszanyúlunk a helyiekhez és a fiatalokhoz annak érdekében, hogy a jövő pénzügyi és szakmai stabilitását meg tudjuk teremteni – mondta a Nemzeti Sportnak Fűzy András , a Győr társadalmi elnöke. – Hat győri kötődésű játékos lesz a keretben, köztük fiatal, feltörekvő, jó mentalitású kosárlabdázók.” Az összes légiós távozott a csapattól, s a vezetőedző, Cziczás László sem maradt, ahogyan Burdi Szabolcs gyúró sem, aki több mint 14 éven át dolgozott a zöld-fehéreknél. A kispadon Fűzy felesége, Antolovics Adél, korábbi NB I-es játékos lett az új főnök, aki négy idényt játszott is a csapatban 2004-től.

Takács Boglárka és öccse, Ábel összesen öt éremmel járult hozzá, hogy klubjuk, a Budapesti Honvéd első lett az atlétikai ob éremtáblázatán. A 20 éves Ábel ugyanúgy Németh Roland csoportjában készül, mint országos csúcstartó testvére. Már a diákolimpiákon látszott a tehetsége, de eltökélten csak 2023 nyarán, a férfi 100 méter magyar rekorderénél kezdett el atletizálni. Alig fél évvel később már szép eredményeket ért el a különböző korosztályos bajnokságokon. „Óriási motiváció nekem a nővérem példája, inspiráló látni, hogy Bogi mit ér el. Bizakodó vagyok, ha neki sikerült ilyen szintre eljutni – és ki tudja, hol van még neki a vége –, hátha én is elérhetek valami hasonlót” – mondta lapunknak Takács Ábel.

Az elmúlt időszakban egyre több sportágban rendeznek korosztályos világbajnokságot hazánktól igen távol eső, egzotikus helyszíneken. Az atléták kétévente esedékes U20-as vb-jének legutóbbi három helyszíne a kenyai Nairobi, a kolumbiai Cali és a perui Lima volt, jövőre pedig az Egyesült Államok-beli Eugene ad otthont a viadalnak. „Önmagában üdvözítő, hogy a fejlődő országok is lehetőséget kapnak a rendezésre, de nekünk több szempontból sem mindegy, hogy hová kell utaznunk – nyilatkozta Junior mellékletünknek Scheidler Géza, a Magyar Atlétikai Szövetség sportszakmai igazgatója. – Sokszor bizonytalan körülmények várják a versenyzőinket, a szervezők felkészültsége is különböző. A kvalifikációs időszak 12-14 nappal a vébé előtt zárul, tehát a szállás és repülőjegy előfoglalásra nehezen van lehetőség. És minél messzebbre utazunk, annál nagyobb kihívást jelent az akklimatizáció.”

Kedden tölti be 80. életévét az olimpiai ezüst- és bronzérmes, háromszoros világ- és egyszeres Európa-bajnok kajakozó, Giczy Csaba. Tizenhárom éven át, 1965-től 1978-ig szerepelt a válogatottban, összesen tizennégy érmet szerzett világversenyen, közte olimpiai ezüst- és bronzérmet, háromszor világ-, egyszer Európa-bajnoki címet. 1978 óta edzősködik, mindennap lenn van a Vasas kajak-kenu szakosztályának bázisán, ott, ahol ő is először lapátot ragadott. „A kezdőkkel foglalkozom, most én adom a kezükbe a lapátot. Mindennap ott vagyok, Zsófi lányom viszi a szakosztályt, most már én tanulok tőle. Gergő fiam versenybíró, Zsuzska lányom szeptemberben indul Győrben a maratoni vébén masters kategóriában. A nyolcból két unokám kajakozik, de mindegyikre büszke vagyok.”

A dollármilliárdos Kiril Domuszcsiev tulajdonosi szerepvállalásával bolgár egyeduralkodóvá váló Ludogorec, a Ferencváros soron következő BL-selejtezős ellenfele. A csapat az európai kupák állandó résztvevőjeként kétszer (2014–2015 és 2016–2017) megjárta a Bajnokok Ligája csoportkörét, kilencszer szerepelt az Európa-ligában és kétszer a Konferencialigában – az összes sorozatot figyelembe véve legtovább az El-ben jutott, a 2013–2014-es kiírásban a Valencia ejtette ki a nyolcaddöntőben. A jelenlegi 29-es keretben huszonkét légióst találni, közülük heten felnőttválogatottak. Dragan Ivanov bolgár sportriportert kérdeztük, hogyan változott a Ferencváros BL-selejtezős ellenfelének kerete a nyáron, a tizennégyszeres bajnok mennyit fejlődött az elmúlt években, és hogyan teljesített az előző, Rijeka elleni párharcban?

Sterbik Árpád, a korábbi kiváló kézilabdázó 2020-as visszavonulását követően kapusedzőként segítette a Veszprémet. A zentai születésű hálóőr 2001-től 2004-ig, valamint 2018-tól 2020-ig védte az Építők kapuját, a kettő között pedig megfordult Spanyolországban és Észak-Macedóniában is. Sterbik a szerb és a spanyol válogatott színeiben is szerepelt, utóbbival világ- és Európa-bajnok lett. A kapusedző megbízatása augusztus végén befejeződik, a One Veszprém bejelentette, szerződést bont Sterbikkel. Az előző idényben Rodrigo Corrales a BL-ben 29.96 százalékos hatékonysággal védett, a magyar bajnokságban a kapujára érkező lövések 36 százalékát hárította, mindezek alapján érthetőnek tűnik a klub döntése, hiszen manapság egyre fontosabb a kapusok szerepe.

