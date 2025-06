Pálfi Donát: Nem adom vissza a helyem senkinek!

Nagyot fordult a világ Pálfi Donáttal, a DVSC játékosával: a 25 éves futballista március elején még klubja második csapatában a Salgótarján és a Kisvárda II ellen állt a kapuban, március végén viszont már az NB I-ben lépett pályára, a Kecskeméti TE elleni rendkívül fontos mérkőzésen (3–1) kellett állnia a sarat.

„A Debrecen NB III-as csapatában védtem az ősszel és tavasszal, miután abban állapodtunk meg a szakmai stábbal, fontos, hogy rendszeresen játsszak, megkapjam a megfelelő meccsterhelést – mondta lapunknak Pálfi Donát, a Loki 25 éves kapusa. – Tudtuk, ha eljön az idő és visszatérhetek az élvonalba, jól jönnek azok az NB III-as találkozók, hogy két osztállyal feljebb is helytálljak. A kecskeméti meccs előtt kicsit izgultam, de ez hamar elillant, s jól éreztem magam a kapuban – az, mondjuk, igaz, hogy előző este keveset aludtam… Összesen öt bajnokin játszhattam, hármat megnyertünk, egyszer-egyszer pedig ikszeltünk és kikaptunk, ez azért jó statisztikának mondható. A legkiélezettebb mérkőzés persze az utolsó volt: a Fehérvár ellen nekünk elég volt az iksz is, a hazaiak azonban csak győzelemmel maradhattak bent. Jó szellemben, egységesen futballoztunk, és nyertünk három nullára. Aligha kell ecsetelnem, mekkora kő esett le a szívünkről!”

Pálfi Donát nehéz helyzetben volt, hiszen az idényben rajta kívül három kapus is védett, Megyeri Balázs, Hegyi Krisztián és Gonda Suicsi. Miután a két magyar kapus megsérült, érkezett a japán légiós, így vele osztoztak a bajnokikon.

„Miután két kapustársam is kidőlt a sorból, sejtettem, hogy előbb-utóbb én is megkapom az esélyt – így is történt. Hogy egy rutinos, harminchat éves kapus érkezett idény közben, logikus lépés volt a klub részéről, hiszen egyedül maradtam a poszton. Japán csapattársam négy, én öt bajnokit kaptam, így döntött a szakmai stáb. Hogy mit hozhat a jövő? Még nem tudjuk, hány kapus marad, az biztos, hogy Hegyi Krisztián műtétje után visszatért a West Ham Unitedhez. Ami engem illet, szerződés köt a DVSC-hez, jó helyen vagyok és eltökélt abban, hogy nem adom vissza helyem senkinek. Hosszú út áll mögöttem, Győrben nevelkedtem, de a klubot visszasorolták az NB III-ba, amikor a felnőttekhez kerültem. Védtem Gyirmóton és Szombathelyen is, a Haladásnál sokat tanultam a rutinos Mursits Rolandtól és Verpecz Istvántól, ezután, tavaly nyáron kerültem a Lokihoz – meg akarom hálálni a klubtól kapott bizalmat.”

Pálfi elmondta még, június 16-án kezdődik a csapat felkészülése, s bízik abban, nem kell még egyszer a kiesés ellen harcolnia a DVSC-nek, hiszen ez a keret az előző idényben mutatott teljesítménynél többre képes.