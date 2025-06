Ötvös Bence a Ferencvároshoz szerződött – hivatalos

Lapunk is beszámolt róla korábban, hogy Ötvös Bence iránt érdeklődik az FTC, és hogy a korábban szerződtetett Cadu mellett a napokban egy másik játékos érkezéséről is megállapodás születhet a zöld-fehéreknél. A paksi Ötvös Bencével kapcsolatban a Csakfocihoz hasonlóan a Nemzeti Sport is úgy értesült május végén, hogy megtörtént a kapcsolatfelvétel a klubok között. A román sajtó korábban még a grúz válogatott védekező középpályásról, Anzor Mekvabisviliről írt a lehetséges ferencvárosi kiszemeltek között, de Ötvös érkezésével a Craiova játékosa kikerülhet a képből.

Az FTC közleménye nem írja, hogy Ötvös szerződése meddig szól.

Ötvös Bence a Nyíregyháza ifjúsági csapataiban kezdte a pályafutását, majd 2017-ben az NB III-as Cigándnál játszott kölcsönben. Később visszatért a Nyíregyházához, majd 2021 januárjától a Kisvárdánál játszott, előbb kölcsönben, majd végleges szerződéssel. A Kisvárádánál 114 meccsen 4 góllal és 14 gólpasszal segítette csapatát.

„Megbízhatóságával, nagy munkabírásával és folyamatos küzdeni akarásával több csapat figyelmét is felkeltette, végül 2024 nyarán a nem sokkal korábban története első kupagyőzelmét ünneplő Pakshoz igazolt – írja róla a Fradi. – Első idényében rögtön alapember lett új csapatában, játszott UEFA Európa-liga- és UEFA Konferencialiga-selejtezőn is, utóbbi sorozatban gólt lőtt és gólpasszt is adott. Betalált a Larnaca ellen, míg a Mornar Bar ellen assziszttal segítette csapatát.

Az OTP Bank Ligában 32 mérkőzésen lépett pályára, ráadásul védekező középpályás létére nyolc gól és négy gólpassz szerepel a neve mellett. Betalált a Zalaegerszeg, az ETO FC Győr, a Fehérvár, a DVSC és a Kecskemét ellen is. A MOL Magyar Kupában is alapembere volt a címvédő Paksnak, ráadásul a Mezőkövesd ellen 3–0-ra megnyert találkozón két góllal segítette csapatát.”

Ötvös Bence eddig 243 mérkőzésen lépett pályára, 26 gólt szerzett és 30 gólpasszt osztott ki.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Cadu (Carlos Eduardo Lopes Cruz, brazil, Viktoria Plzen – Csehország, szabadon igazolhatóként), Ötvös Bence (Paksi FC)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: Baráth Péter (Raków Czestochowa – Lengyelország), Fortune Bassey (nigériai, DAC 1904 – Szlovákia), Botka Endre (Kecskeméti TE), Gruber Zsombor (MTK Budapest), Katona Bálint (Kecskeméti TE), Kenan Kodro (bosnyák, Gaziantep FK – Törökország), Owusu Kwabena (ghánai, MKE Ankaragücü – Törökország), Pászka Lóránd (Kecskeméti TE), Edgar Szevikjan (örmény, Lokomotiv Moszkva – Oroszország)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Mohamed Ben Romdan (tunéziai, Al-Ahli – Egyiptom)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia), Eldar Civic (bosnyák, Baltika – Oroszország), Virgil Roy Misidjan (suriname-i, holland), Philippe Rommens (belga)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A PAKSI FC-NÉL

Érkezők: –

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Debreceni Ákos (Kolorcity Kazincbarcika), Debreceni Zalán (Kozármisleny), Hegedűs János (FK Csíkszereda – Románia), Kocsis Bence (BVSC-Zugló), Kovács Krisztián (szlovák-magyar, Nyíregyháza Spartacus), Lapu Andor (Opus Tigáz Tatabánya), Lépő Kristóf (Kozármisleny), Nyári Patrik (Szentlőrinc), Simon Barnabás (Diósgyőri VTK), Skribek Alen (Diósgyőri VTK), Szabó Bálint (Fehérvár FC), Szendrei Ákos (Mezőkövesd Zsóry), Volter Patrik (VSC 2015 Veszprém)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Nagy Zoárd (Csákvár, szabadon igazolható)

Távozók: Ötvös Bence (Ferencváros)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatér klubjához: Szappanos Péter (Al-Fateh – Szaúd-Arábia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Balogh Balázs (lejár a szerződése), Könyves Norbert (magyar-szerb, lejár a szerződése), Varga Roland (lejár a szerződése)