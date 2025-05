Tovább menetel az ETO, egyre nehezebb helyzetben a Fehérvár

LABDARÚGÓ NB I

31. FORDULÓ

ETO FC Győr–Fehérvár FC 1–0 (1–0)

Győr, ETO Stadion, 6689 néző. Vezette: Rúsz

Gólszerző: Krpics (52.)

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

Nem kellett játék a két szurkolótábornak, igencsak jól elszórakoztak egymás üdvözlésével már a főszereplők melegítése közben is. Ez persze nem volt másképp a múltban sem, ahogy az ETO és a Fehérvár őszi összecsapásán sem (3–1), ám ezúttal az akkori meccshez képest feltűnően kevesebben kísérték el a piros-kékeket Győrbe, ez pedig jól jelzi, mekkora bajba került a tavasszal a 2010-es évek egyik legjobb magyar csapata. Tímár Krisztián korábbi kenyéradója otthonában az első, Vidi-edzőként aratott győzelmére készült, s egyben arra, hogy megszakítsa a hazaiak tizenhárom mérkőzés óta tartó veretlenségi sorozatát. Ehhez az ETO részéről rendkívüli formahanyatlásra, a Vidi részéről rég nem látott formajavulásra lett volna szükség. A kezdőcsapatok kihirdetésekor egy jó hírt már feljegyezhetett a Fehérvár: az idénybeli kitűnő teljesítményét az elmúlt hetekben szép gólokkal csinosító Samsindin Ouro megsérült, kikerült a győriek keretéből, a helyét pedig a januári igazolás, az eddig kevés szerephez jutó Ledio Beqja vette át.

Rendkívül agresszív letámadást választott a fehérvári csapat, már az ellenfél védekező harmadában több labdaszerzés összejött, a harmadik percben Ivan Saponjics akrobatikus mozdulattal a kaput is veszélyeztette. Törvényszerű, hogy az erőnlétileg a lehető legjobban felkészített együttesek sem sokáig bírják ezt a tempót, ám a vendégek bánhatják, hogy nem igazán mutatkozott meg további helyzetekben a nagy energiabefektetésük. Akármilyen sebességfokozatokat tartogattak még a csapatok, sok izgalmat nem okoztak az első félidőben. Rengeteg pontatlanság jellemezte a játékot, sajnos még csak azt sem lehet állítani, hogy az utolsó vagy az utolsó előtti passzok hiányoztak volna a támadásokból, még addig sem jutottak el a felek, mindössze kósza lövésekig.

A második félidő is Vidi-helyzettel indult, de Alekszandre Kalandadze éles szögből nem találta el a kaput. A szünet után már a győri támadások is gyorsabban épültek, sokkal nagyobb lendülettel vitték végig a labdaszerzések utáni kontraakciókat, ám így is váratlan volt, hogy az 52. percben a mérkőzés első szöglete után (Vitális Milán végezte el) Miljan Krpics vezetést szerzett a hazaiaknak – a szerb-magyar belső védő először volt eredményes az OTP Bank Ligában.

Mihez kezd a Fehérvár hátrányban? – adódott a kérdés, az 57. percben egy beívelést követően Nicolás Stefanelli emelte kapura a labdát kiszorított helyzetből, és Samuel Petrásnak kellett megnyúlnia ahhoz, hogy kipaskolja a labdát a hosszú sarok elől. A 64. percben Claudiu Bumba varrhatta volna el a szálakat, de Dala Martin a helyén volt, lábbal védte a győri 10-es közeli próbálkozását. Percekkel később Bánáti Kevin sem használt ki egy ígéretes szabadrúgás-variációt, túlfutott a labdán, ezért nem talált kaput. Nem úgy Nadir Benbuali, aki nagyszerű mozdulattal, félfordulatból talált be, ám néhány centivel biztosan lesen volt, hiszen a partjelző és hosszú vizsgálódás után a VAR is így látta. A feszült hangulatú hajrában már csak az ETO alakított ki lehetőségeket, így a februári egymás elleni meccshez hasonlóan 1–0-ra nyert, és immár tizennégy meccses a veretlenségi sorozata. A fehérváriak a vereségükkel még nagyobb gondot cipelve várhatják a bajnokság utolsó két meccsét…

