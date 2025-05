Nagy Dominik: „Most csak a Nyíregyháza számít” – a jövőjéről később tárgyal

Nyíregyházán nagyot változott a világ néhány hét alatt, hiszen mióta Szabó István vezetőedző átvette a csapat irányítását, hét pontot szerzett a megelőző négy bajnokiját szerzett gól nélkül elveszítő gárda a bajnokságban, így már optimistán várhatja a vasárnapi, Diósgyőr elleni, hazai mérkőzést.

„Az eredmények is mutatják, hogy egy pozitív változáson megy keresztül a csapat. Szabó István remek pedagógus, jó hatással van az öltözőre, bízom benne, hogy ez hosszú távon is érvényesül – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak a nyíregyháziak csapatkapitánya, Nagy Dominik. – Az idény során már megtapasztalhattuk, hogy mit jelentenek a szurkolóinknak a szomszédvárak, így a Debrecen vagy a Diósgyőr elleni mérkőzések, a debreceniek ellen kétszer is sikerült nyernünk és egyszer már a DVTK-t is legyőztük, vasárnap újra erre készülünk. A mi helyzetünkben már mindegy ki az ellenfél, csak a győzelem lehet a cél. Úgy gondolom, kedvező a sorsolásunk az utolsó három fordulóban, de ez nem kényelmesítheti el a csapatot, vasárnap újra győznünk kell.”

A középpályás, aki ebben az idényben 23 NB I-es meccsen három gólt szerzett, a saját teljesítményéről is beszélt, miután múlt héten a Kecskemét elleni 2–2-es meccsen megszerezte idei első gólját.

„Úgy érzem még több is van bennem, és remélem, hogy a hátralévő meccseken sikerül kihozni magamból a maximumot. A Kecskemét elleni gólomnak persze örülök, de jobb lett volna győzni, igaz, a bennmaradásért folyó harcban minden pont fontos.”

Nagy Dominik csütörtökön töltötte be a 30. életévét, így kíváncsiak voltunk, hogyan ünnepel ilyenkor a csapat, és szóba került a jövője is. Az előző idényben 11 góllal és tíz gólpasszal főszerepet játszott abban, hogy feljutott a Nyíregyháza az élvonalba, és bár megkereste a Vasas, végül a maradás mellett döntött. Nyáron lejár a szerződése, de bízik abban, hogy hamarosan újra leülhet a nyíregyházi vezetőkkel tárgyalni egy újabb NB I-es idényről…

„A társak már felköszöntöttek az öltözőben és egy vacsorára is vendégem a csapat, persze nem lesz nagy ünneplés, hiszen most a vasárnapi mérkőzés a legfontosabb – reagált a tízszeres válogatott futballista, aki egyúttal cáfolta azokat a szurkolói pletykákat, hogy döntés született volna a jövőjéről és aláírt a Vasashoz. – Mindent a Nyíregyháza sikerének rendelek alá. Nem titok, megkeresett a Vasas, már tavaly nyáron is, és ha csak az anyagiakat nézem, akkor elfogadtam volna az angyalföldiek ajánlatát, de én az NB I-ben akartam futballozni. Továbbra is becsületesen dolgozom azért, hogy a Nyíregyháza az NB I-ben maradjon, most ez a legfontosabb. A jövőm egy másik kérdés, sehova nem köteleztem még el magam, és erről ráérünk majd akkor beszélgetni Révész Bálint tulajdonos úrral és Fekete Tivadar sportigazgatóval, miután sikerült kiharcolnunk a bennmaradást…”

Ford. 7. Újpest

(36 pont) 8. Fehérvár

(31 pont) 9. Nyíregyh.

(31 pont) 10. ZTE

(31 pont) 11. DVSC

(30 pont) 12. KTE

(24 pont) 31. ZTE (i) ETO (i) DVTK (o) Újpest (o) Puskás (i) MTK (i) 32. Nyíregyh. (o) FTC (i) Újpest (i) ETO (o) Paks (o) Puskás (o) 33. MTK (i) DVSC (o) ZTE (o) Nyíregyh. (i) Fehérvár (i) Paks (i) A BENNMARADÁSÉRT FOLYÓ HARCBAN MÉG ÉRINTETT NB I -ES CSAPATOK HÁTRALÉVŐ MECCSEI

AZ NB I ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Ferencváros 30 17 9 4 56–28 +28 60 2. Puskás AFC 30 17 6 7 49–33 +16 57 3. Paksi FC 30 16 7 7 62–43 +19 55 4. ETO FC Győr 30 13 10 7 47–35 +12 49 5. MTK 30 12 7 11 49–41 +8 43 6. Diósgyőri VTK 30 10 11 9 38–45 –7 41 7. Újpest FC 30 8 12 10 33–41 –8 36 8. Fehérvár FC 30 8 7 15 34–45 –11 31 9. Nyíregyháza 30 8 7 15 28–50 –22 31 10. Zalaegerszeg 30 7 10 13 35–42 –7 31 11. Debreceni VSC 30 8 6 16 47–55 –8 30 12. Kecskemét 30 4 12 14 29–49 –20 24